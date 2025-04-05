¥Þ¥Ä¥³¡Ö7¡¢8Ç¯Àè¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ä¡×ÁèÃ¥Àï¤ËÇÔ¤ì¤ÆÉÔËþÇúÈ¯¡ª¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¡¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡×¡Ê¶âÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö7¡¢8Ç¯Àè¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈÆâ¤Ç´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤¬Åìµþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿ÀµÜ³°±ñ²Ö²ÐÂç²ñÅöÆü¤Î¡ÖÆüËÜÀÄÇ¯´Û¤ÎÍ½ÌóÄ´¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¿ÀµÜ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤òÎÙ¤«¤é¸«¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é°Æ¤ÎÄê¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È²Ö²Ð¤¬¶á¤¯¤Ç¸«¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËËþ°÷¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡ÖÅìµþÏÑÂç²Ú²Ðº×¤Ã¤ÆÉü³è¤·¤¿¡©¡×¤È2015Ç¯¤òºÇ¸å¤ËµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡µÙ»ß°ÊÁ°¡¢¡ÖÀÎ²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ë¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤½¤³¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÍ½Ìó¤¹¤ì¤Ð¸«¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤è¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¡£¤½¤·¤¿¤é¤â¤¦²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï7¡¢8Ç¯Àè¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡Ä7¡¢8Ç¯¸å¤È¤«²Ö²ÐÂç²ñ¤ä¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÍµÈ¤ÈÆ±¤¸¤¯Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£
¡¡¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¡ÊËèÇ¯¡ËÆ±¤¸¿Í¤¬¡ÊÍ½Ìó¤Ç¡Ë¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¬¤«¤Á¹ç¤ª¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÀ¼¤ò¹Ó¤²¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖÎÞ¤ÎÁÊ¤¨¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£