»³ÅÄÅ¯¿Í¤¬»Ë¾å46¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»300¹æÃ£À®¡¡º£µ¨½é¥Ò¥Ã¥È¤¬¹ë²÷ÃÆ¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÃÓ»³2·³´ÆÆÄ°ÊÍè
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-ÃæÆü(5Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
¥ä¥¯¥ë¥È¤Î»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤¬¡¢»Ë¾å46¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»300¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£¥Î¡¼¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ëÀèÀ©¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬º£µ¨½é¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ÅÄÁª¼ê¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Ï¸½2·³´ÆÆÄ¡¦ÃÓ»³Î´´²¤µ¤ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÄÌ»»300¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£