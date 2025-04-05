ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡Ö¥Ü¥ì¥í¡×¤ÇÌ¥Î»¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×ÅçÅÄËã±û¤È¤â¶¦±é
¡¡»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡ÖW¥Þ¥ª¡×¤ÎÌ´¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¤¬5Æü¡¢ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤ÎÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤È¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÅçÅÄËã±û¡Ê16¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬½é¤á¤ÆÆ±¤¸¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÀõÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏµÙ·ÆÁ°¤Î¥¢¥¯¥È¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ü¥ì¥í¡×¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤ê¡¢¤º¤Ã¤ÈÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤Î½é¶¦±é¡£Á°Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ËºÂ¤ê¡¢´é¤ò¹ÈÄ¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«Æ±¤¸¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È´¶·ã¤·¡¢ÀõÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¸ÞÎØ¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¶â¸À¤âÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤éÆÀ¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÀõÅÄ¤µ¤ó¤â²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Ø¡¢»×¤¤¤Ï³Î¤«¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£