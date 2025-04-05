¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¡È°Õ³°¤Ê»ö¼Â¡É¹ðÇò¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤¦¡Á¡×¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÈ¿±þ¤ÇÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¹¤´¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¾×·â¤Ê¤ó¤À¤¬¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡È°Õ³°¤Ê»ö¼Â¡É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÈ¿±þ¡ª¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬¡È°Õ³°¤Ê»ö¼Â¡É¹ðÇò
¡¡¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤ï¤¿¤·¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤¦¡Á7Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¡ØEra¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¥¡Á¤¦¤¥¡Á¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡¢¥Ï¥ß¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤¨¤¨¤¨¡¼¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¾×·â¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¡ÖÃÎ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÈ¿±þ¡ª¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬¡È°Õ³°¤Ê»ö¼Â¡É¹ðÇò
¡¡¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤ï¤¿¤·¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤¦¡Á7Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¡ØEra¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¥¡Á¤¦¤¥¡Á¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡¢¥Ï¥ß¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤¨¤¨¤¨¡¼¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¾×·â¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¡ÖÃÎ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£