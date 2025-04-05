Éß¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤!? ÄÂÂßÂàµî»þ¤Ë¡ÖÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤ÈñÍÑ¡×¤òÀÁµá¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È
¤½¤â¤½¤â¸¶¾õ²óÉü¤È¤Ï¡©
¤½¤â¤½¤â¸¶¾õ²óÉü¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¥Ñー¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¼Ú¤ê¤ëÁ°¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¡×¤³¤È¤¬¸¶¾õ²óÉü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ñー¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬·ú¤Ã¤¿¤È¤¤Î¾õÂÖ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¿·ÃÛ¤Î¾õÂÖ¤Þ¤ÇÌá¤¹¤³¤È¤¬¸¶¾õ²óÉü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÎáÏÂ5Ç¯3·î¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê½»Âð¶É»²»ö´±¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ö¸¶¾õ²óÉü¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»²¹Í»ñÎÁ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¸¶¾õ²óÉü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÄÂ¼Ú¿Í¤Îµï½»¡¢»ÈÍÑ¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤·¤¿·úÊª²ÁÃÍ¤Î¸º¾¯¤Î¤¦¤Á¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤Î¸Î°Õ¡¦²á¼º¡¢Á±´ÉÃí°ÕµÁÌ³°ãÈ¿¡¢¤½¤ÎÂ¾ÄÌ¾ï¤Î»ÈÍÑ¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÂ»Ì×¡¦ÔÌÂ»¤òÉüµì¤¹¤ë¤³¤È¡Ù
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥Ñー¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ìÈÌÅª¤Ê½»¤Þ¤¤Êý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¶¾õ²óÉü¤ÎµÁÌ³¤òÉé¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¥¢¥Ñー¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿·úÊª¤ä·úÊª¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëÀßÈ÷¤Ï¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¶¦¤Ë²ÁÃÍ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë·ÐÇ¯Îô²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¸¶¾õ²óÉü¤ÎµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¡©
¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ñー¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÂàµî¤¹¤ë¤È¤¤Ë¸¶¾õ²óÉü¤ÎµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥¯¥í¥¹¤Ø¤ÎÍî½ñ¤
¡¦¸í¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤¿¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¥¥º
¡¦·ëÏª¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤¿¤á¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¥«¥Ó¤ä¥·¥ß
¡¦µÊ±ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿½¤¤¤ä¥¯¥í¥¹¤ÎÊÑ¿§
¤Ê¤É
¡Ê½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¸¶¾õ²óÉü¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»²¹Í»ñÎÁ¡Ë
µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢°Ê¾å¤Î¶ñÂÎÎã¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÀ¸³è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸¶¾õ²óÉü¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é
¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¢¥Ñー¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤Ã±Û¤·¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢Âç²È¤µ¤ó¤ä´ÉÍý¿Í¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉô²°¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¸¶¾õ²óÉü¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤º¸¶¾õ²óÉü¤¬É¬Í×¤Ê²Õ½ê¤òÆÃÄê¤·¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½¤Á¶¤ÎÂå¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸«ÀÑ½ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢Àè½Ò¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤ÎÊ¬¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜÅª¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½¤Á¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤ÐÉô²°°ìÌÌ¤ò¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¥¯¥í¥¹¤È¸ò´¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾²¤ò¸«»ö¤Ê¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½¤Á¶¤ÎÂå¶â¤è¤ê¤âº¹¤·Æþ¤ì¤¿Éß¶â¤Î³Û¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢º¹³Û¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¶â³Û¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤â¤½¤â¸¶¾õ²óÉü¤¬É¬Í×¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢Âç²È¤µ¤ó¤ä´ÉÍý¿Í¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²ò·è¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ì±´ÖÄÂÂß½»ÂðÊ¬Ìî¤Î¡ÖºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è¼êÂ³¡ÊADR¡Ë¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ADR¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¼êÂ³¤¤ÎÆâÍÆ¡¢¿Ê¤áÊý¡¢ÈñÍÑÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢ÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¤é¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤¬Âàµî¼Ô¤ÈÂç²È¤µ¤ó¡¦´ÉÍý¿Í¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¶¾õ²óÉü¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÆþµïÁ°¤Î·ÀÌó¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¸¶¾õ²óÉü¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖÉß¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¶ñÂÎÎã¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æþµï¼Ô¤ÈÂç²È¤µ¤ó¡¦´ÉÍý¿Í¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¸¶¾õ²óÉü¤ÈÉß¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿ー¡¡ÄÂÂß½»Âð¤Î¸½¾õ²óÉü¥È¥é¥Ö¥ë
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¡¸¶¾õ²óÉü¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»²¹Í»ñÎÁ
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¡Ì±´ÖÄÂÂß½»ÂðÊ¬Ìî¤Î¡ÖºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è¼êÂ³¡ÊADR¡Ë¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
¼¹É®¼Ô¡§ÂçÀôÌ
³ô¼°²ñ¼Ò£æ£ð£Á£Î£Ó£×£Å£ÒÂåÉ½¼èÄùÌò