¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÁ°Ìë£²¹æ¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¥Ù¥ó¥Á³°¡¡±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢°ãÏÂ´¶¤ÎÌîÂ¼Í¤´õ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó³°¤ì¤ë¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£µÆü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³°¤ì¤¿¡££´Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢º¸±Û¤¨£²¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£´Æü¤Ë±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢°ãÏÂ´¶¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿ÌîÂ¼Í¤´õÆâÌî¼ê¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤ÆÆþÇ°¤Ë´µÉô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï³°¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£