¤Ê¤Ç¤·¤³¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤¬¹ñÆâ½éºÓÇÛ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡ÖÌÌÇò¤¤¥²¡¼¥à¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×6Æü¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï6Æü¤ËÂçºå¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½÷»Ò¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£5Æü¤Ï²ñ¾ì¤ÇÁ°Æü²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¹ñÆâ½éºÓÇÛ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¥²¡¼¥à¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¹â¤¤ÌîË¾¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤ÏÀè·î31Æü¤«¤éÂçºåÉÜÆâ¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀï½Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¥¯¥í¥¹¤ò¤É¤³¤Ë¾å¤²¤ë¤ÈÀ®¸ùÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÙÉô¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤è¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹¶·âÅª¤ËÀï¤¨¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2·î¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥¹ÇÕ¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÆ¹ñ¤òÇË¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ë¤Ï4¡½1¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£ºÆÀï¤Ë¸þ¤±¡Ö¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¶¯ÅÙ¹â¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£