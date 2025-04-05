¡ÚTGCinËüÇî¡ÛÀÐÇË¼óÁê¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡Ö¤¢¤È£¸Æü¤À¤è¡Á¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡Á¡×¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÈÅÐ¾ì
¡ã¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¡TGC in¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¡2025¡ä¡þ5Æü¡þÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì
ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
3·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¡TGC 2025 S¡¿S¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢º£²ó¤âËüÇî¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÈÅÐ¾ì¡£´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤È8Æü¡¢¤â¤¦³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡Á¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¡¢²¿¤È¤«¤³¤ÎËüÇî¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡Á¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢º°¤Î¥Ù¥¹¥È¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥º¥Ü¥ó¡¢Ãã¿§¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ë¥á¥¬¥Í¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤Ç¡Öº£Æü¤Ï»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á´Éô¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»Ê²ñ¤Î±§³ÀÈþÎ¤¤«¤é¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Û¥á¤é¤ì¡¢¤´Ëþ±Ù¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªº×¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¤á¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£