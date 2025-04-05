ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬µåÃÄ8500¹æ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ¡¡ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¡¡7000¹æ¤Ï¶âËÜÃÎ·û¡Ú²áµîÀáÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ°ìÍ÷¡Û
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡Ýºå¿À¡Ê5Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
ºå¿À¤ÏµåÃÄÄÌ»»8500ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿À¤Ï½é²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤Ç3ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£µð¿ÍÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤Î3µåÌÜ¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Øº£µ¨3¹æ¤ÎÀèÀ©¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Çºå¿À¤ÏµåÃÄÄÌ»»8500ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦ºå¿À¡¡ÀáÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ
1¹æ¡¡¡¡Æ£°æÍ¦(1936.5.4)
500¹æ¡¡Ã«ÅÄÈæÏ¤Èþ(1951.5.17)
1000¹æ¡¡ÊÂÌÚµ±ÃË(1958.6.30)
1500¹æ¡¡ÊÂÌÚµ±ÃË(1964.6.21)
2000¹æ¡¡¥«¡¼¥¯¥é¥ó¥É(1969.7.16)
2500¹æ¡¡¸åÆ£ÏÂ¾¼(1973.9.19)
3000¹æ¡¡±ó°æ¸ãÏº(1977.4.24)
3500¹æ¡¡¿¿µÝÌÀ¿®(1980.5.27)
4000¹æ¡¡¥Ð¡¼¥¹(1983.10.20)
4500¹æ¡¡¿¿µÝÌÀ¿®(1986.7.6)
5000¹æ¡¡¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å(1990.6.30)
5500¹æ¡¡Ê¿ÈøÇî»Ê(1995.8.3)
6000¹æ¡¡¥¿¥é¥¹¥³(2000.9.3)
6500¹æ¡¡´ØËÜ·òÂÀÏº(2004.9.25)
7000¹æ¡¡¶âËÜÃÎ·û(2009.5.12)
7500¹æ¡¡¥´¥á¥¹(2014.5.1)
8000¹æ¡¡¥½¥é¡¼¥Æ(2019.7.30)
8500¹æ¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê2025.4.5¡Ë