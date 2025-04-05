ºä¸µÍµÆó»á¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¹À¥¤¹¤º¡¢¿ùºé²Ö¡¢À¶¸¶²ÌÌí¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é·è¤Þ¤ê¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¡Ä¡×
µÓËÜ²È¤Îºä¸µÍµÆó»á¡Ê57¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¡ÊÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê26¡Ë¿ùºé²Ö¡Ê27¡ËÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ê23¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÇÆ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¤Ï¡¢21Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢ºä¸µ»á¤ÈÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÁ°ºî¡Ö²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡×¤Î¸ø³«¤«¤éÌó1Ç¯¸å¤Ë¡¢ºä¸µ»á¤¬¹À¥¡¢¿ùºé¡¢À¶¸¶¤Î3¿Í¤ÇÊª¸ì¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤ÈÃåÁÛ¡£
¡Öº£¤Î»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥È¥Ã¥×¤Î³§¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÇÆ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤È¤«Á°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤·¡¢°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ä3¿Í¤Î²¹¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò¡¢¤¿¤À¡¢¤¿¤À°ì½ï¤Ë¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¹À¥¤ÏÁê³ÚÈþºé¡¢¿ùºé¤ÏÊÒÀÐÍ¥²Ö¡¢À¶¸¶¤Ï°¤À¡¤µ¤¯¤é¤ò±é¤¸¤¿¡£¹À¥¤ÏÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡£°áÁõ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤ÎÈþ½Ñ¤È¤«¼êºî¤ê´¶ËþºÜ¡£3¿Í¤Î¸ÄÀ¡Ä¤³¤ì¡¢¥À¥á¤«¡©¡¡´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤ï¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¤é¤ò²¡¤·¤È¤É¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö3¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤È¤«¡¢¼êºî¤ê´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°¦¤é¤·¤¯¤Æ¡Ä¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¿ùºé¤Ï¡Ö3¿Í¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï°õ¾ÝÅª¡£»£±ÆÁ°¡¢Îý½¬¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï·Ð¸³¼Ô¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£À¶¸¶¤Ï¡Ö·ì´ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¸½Âå¤ÎÅìµþ¤ÎÊÒ¶ù¡£¸Å¤¤°ì¸®²È¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¡¢Èþºé(¹À¥¤¹¤º)¡¢Í¥²Ö(¿ùºé²Ö)¡¢¤µ¤¯¤é(À¶¸¶²ÌÌí)¡£»Å»ö¡¢³Ø¹»¡¢¥Ð¥¤¥È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìËèÆü½Ð¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é3¿Í°ì½ï¤ËÈÕ¤´¤Ï¤ó¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¿²¼¼¤Ç¿²¤Æ¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë»õËá¤¡£¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¡¢³Ú¤·¤¯µ¤¤Þ¤Þ¤Ê3¿Í¤À¤±¤ÎÆü¡¹¡£¤À¤±¤ÉÈþºé¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤À¤±¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¦¹â¿ùÅµ¿¿¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡Ä¡£¤â¤¦12Ç¯¡£²ÈÂ²¤Ç¤âÆ±µéÀ¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë3¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë¡¢ÆÏ¤¤½¤¦¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤È¤Ï¡Ä¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¡£