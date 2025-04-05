ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡È¸¸¡É¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿4¹æ¡ÖHR¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¡×¡¡Æ±Î½ÌÀ¤«¤¹Å·Å¨¡Ä¡Ö¤«¤Ê¤ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÇµå¤ò¸«¤¿¥¨¥É¥Þ¥ó¡ÖËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 3¡¼2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¶¯É÷¤Ç²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤¿¡È¸¸ÃÆ¡É¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤ò.324¤È¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2-3¤ÇÇÔÀï¡£³«Ëë¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Ï¢¾¡¤¬¡Ö8¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¡È¶¯É÷¡É¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤¿1ËÜ¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï3²ó2»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¡¢½éµå¤Î¿¿¤óÃæ¹â¤áÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¤âÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¶¯¤¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ë¿á¤¯É÷¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇµå¤¬¿¤Ó¤º¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËËÜÎÝÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ·ø¼ê¤Ï¤Û¤ÜÄê°ÌÃÖ¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤â¥Æ¥ª¡Ê¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ë¤ÎÂÇµå¡Ê4²ó¡Ë¤âÉáÄÌ¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤éËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤Ç¤â¡¢¥ë¥¶¡¼¥É¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤¬¡¢1ÅÀº¹¤Ç¤ÎÇÔÀï¤È¤¢¤ê²ù¤·¤µ¤ò¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ë¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î5¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó³°Ìî¼ê¤Ï¡Ö¡Ê¶¯É÷¤Ï¡Ë¤«¤Ê¤ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ê¤ÎÂÇµå¡Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë