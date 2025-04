ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ユーモラスなキャラクタープリントが魅力的な、ディズニーデザイン「ポケット付き長袖Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ポケット付き長袖Tシャツ」ミッキーマウス&ドナルドダック

© Disney

価格:2,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

素材:<カットソー>綿100%(天竺)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ほどよい厚みできれいめなロングTシャツ。

季節を問わず着られるアイテムで、デニムやホワイトデニムに合わせても好相性◎

胸ポケットのユーモラスなキャラクタープリントが魅力的で、ほどよい厚みで体のラインを拾いにくいのもうれしいポイントです。

袖口リブ仕様でたくしあげやすく、丈は前より後ろが少し長くなっており両脇丸カット仕様に!

デザインは「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」の2種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

白を基調とした「ミッキーマウス」デザインのTシャツ。

シンプルなカラーでデイリーコーデにぴったり☆

© Disney

胸ポケットには、「ミッキーマウス」のユニークなプリント入り。

© Disney

後ろの首元には「ミッキーマウス」の手と、ロゴもプリントされています!

ドナルドダック

© Disney

ブルーを基調とした「ドナルドダック」デザインのTシャツ。

落ち着いた色味なので大人っぽく、爽やかにコーディネートできます☆

© Disney

胸ポケットには口を大きく開けている「ドナルドダック」のデフォルメされたアートが。

© Disney

後ろの首元には「ミッキーマウス」と同様に、ピースをしている手とロゴがあしらわれています。

<素材アップ>

身生地はしなやかで表面感のきれいな綿100%素材を使用。

きれいめ素材&シンプルデザインの大人のTシャツ。

ユーモラスなキャラクタープリントが魅力的な、ディズニーデザイン「ポケット付き長袖Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーとドナルドのユニークなアート!ベルメゾン ディズニー「ポケット付き長袖Tシャツ」 appeared first on Dtimes.