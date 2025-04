ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年4月4日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2025年4月4日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

海外ドラマの学園モノのような、制服をテーマにしたオリジナルアート”ゆるかわ”を使用したグッズがセガから続々登場。

2025年4月は、キラキラとした「マイメロディ」「クロミ」「ハローキティ」がキュートな、マスコットやぬいぐるみがラインナップされます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット GL☆W UP IN SCHOOL Vol.1

サイズ:全長約12×5×11cm

種類:全3種(クロミ、マイメロディ、ハローキティ)

海外ドラマのような世界観を再現した「ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット GL☆W UP IN SCHOOL Vol.1」

優等生風の制服に身を包んだ、変身前の「クロミ」「マイメロディ」「ハローキティ」のマスコットです。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット GL☆W UP IN SCHOOL Vol.2

サイズ:全長約10×5×15cm

種類:全3種(クロミ、マイメロディ、ハローキティ)

キラキラ姿に変身した「クロミ」「マイメロディ」「ハローキティ」のマスコット。

制服の着崩し方や、目尻に施された刺繍がおしゃれです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“マイメロディ” GL☆W UP IN SCHOOL

サイズ:全長約25×14×39cm

種類:全1種(マイメロディ)

キラキラ姿に変身した「マイメロディ」のぬいぐるみ。

ピンクの制服のネクタイをゆるめて着こなす、おしゃれな「マイメロディ」がデザインされています。

右手に持った、ビビッドピンクのスマートフォンもポイントです。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“クロミ” GL☆W UP IN SCHOOL

サイズ:全長約25×14×37cm

種類:全1種(クロミ)

頭巾に刺繍された星のマークがアクセントになった「クロミ」のぬいぐるみ。

ブラックとパープルを合わせた「クロミ」らしい、おしゃれな制服を着ています☆

海外ドラマの世界観を再現した、制服がテーマのマスコットとぬいぐるみ。

セガプライズの「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズは、2025年4月4日より全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

