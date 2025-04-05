°äÂÎ¡È°ú¤¼è¤ê¼ê¤Ê¤·¡É4Ëü¿Í ¡Ä¿È´ó¤ê¤¬¤¤¤Ê¤¤Åö»ö¼Ô¡Ö»à¸å¤ÎÉÔ°Â¤ËÅú¤¨¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×º£¤«¤éÉ¬Í×¤ÊÈ÷¤¨¤È¤Ï
¡¡2023Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¿ä·×4Ëü1969¿Í¤À¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£¿ÆÂ²¤Ê¤É¤Î°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬²ÐÁò¤äËäÁò¤¹¤ë°äÂÎ¤ò¡ÈÌµ±ïÊ©¡É¤È¸Æ¤Ö¡£1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÁý²Ã¤Ç¡Ö¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¡×¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢ËäÁò¼êÂ³¤¤ä°äÂÎ¤ÎÊÝ´É´ü´Ö¤Ê¤É¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡ÖÁ´¹ñÅý°ì¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×32ºÐ¤Ç¡È¿È´ó¤ê¤Ê¤·¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥Ê¥·¤µ¤ó¡Ê38¡Ë
¡¡¡Ö2050Ç¯¤Ë¤Ï4³ä°Ê¾å¤¬Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¡×¤È¤Î¿ä·×¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï¤¤Ã¤ÈÌµ±ïÊ©¤À¡×¡ÖÆÈµïÏ·¿Í¤À¤í¤¦¡×¡ÖºÇ´ü¤¬ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÅö»ö¼Ô¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¢£°ú¤¼è¤ê¼ê¤Ê¤·¤Î°äÂÎ¡Ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡©
¡¡°ú¤¼è¤ê¼ê¤Ê¤·¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊèÃÏËäÁòË¡¤Ë¤è¤ê»àË´ÃÏ¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬¡¢²ÐÁò¡¦ËäÁò¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¼£ÂÎ¤Ï°äÂÎ¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢ÁêÂ³¿Í¤ä¿ÆÂ²¤òÃµ¤·¡¢²ÐÁò¤äËäÁò¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ¤¬»ý¤Ä¹çÆ±Êè¤ËËäÁò¤¹¤ë¡×¡ÖÌò½ê¤¬»û±¡¤ËÍê¤ó¤ÇËäÁò¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÝ´É´ü´Ö¤ä¿ÆÂ²¤òÃµ¤¹¼ê½ç¡¢¤É¤¦²ÐÁò¡¦ËäÁò¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢Åý°ì¤Î·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿È´ó¤ê¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¿È´ó¤ê¤Ê¤·ÌäÂê¸¦µæ²ñ¡×¤Î¿Ü³½¨¾¼»á¤Ï¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ë²ÐÁò¤¹¤ë¤È¡¢¿ÆÂ²¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¿ÆÂ²¤òÃµ¤¹¤¬¡¢¸ÍÀÒ¤ò¸µ¤ËÍ¹Á÷¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀÎ¤ÏÅÅÏÃÄ¢¤ÇÄ´¤Ù¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î¾ðÊó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ÅöÁ³¥í¥Ã¥¯¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¢£¿È´ó¤ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¥ä¥Þ¥Ê¥·¤µ¤ó¡Ê38¡Ë
¡¡¥ä¥Þ¥Ê¥·¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¿È´ó¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£½ÐÀ¸»þ¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¡¢Êì¤Îµ²±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éã¤Ë°ú¤¼è¤é¤ìÇìÊì¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ä¤¬¡¢10ºÐ»þ¤ËÉã¤¬»àµî¡¢32ºÐ»þ¤ËÇìÊì¤â»àµî¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿ÆÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ªËß¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ÉÆÈ¤òÄË´¶¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¾Ú¿Í¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤ÊºÝ¤ËÍê¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î»¥ËÚ¤À¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þÅÀ¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¤ÎÊì¿Æ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Éã¤Ïºë¶Ì¸©¤Î±ºÏÂ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»¥ËÚ¤Ë¤¤¤¿Éã¤Î»Ð¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»Ð¤âË´¤¯¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤ªËß¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤À¡£¡Ø¤¢¡¼¤¢¡¢¼«Ê¬¤Ï1¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅ·³¶¸ÉÆÈ¤ÎÃ¦½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë·ëº§¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¶¶ø¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÅ·¸Ñ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£CLUB¡×¤À¡£Å·³¶¸ÉÆÈ¼ÔÆ±»Î¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãç´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢Ëè²ó10¿Í¤Û¤É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤Ê¤É¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£Ç¯Îð¤Ï20ºÐ°Ê¾å¡¢»²²ÃÈñ¤Ï1000±ß¡Á¤Ç¡¢Åìµþ¡¦»¥ËÚ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸òÎ®¤âÄê´ü³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸òÎ®²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï¡¢¡Ö¸µ¡¹¡¢»¥ËÚ¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¼«½õ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÅ·³¶¸ÉÆÈ¤Î¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸òÎ®¤¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¡¢¥¯¥í¡¼¥º¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æ±¤¸¼ÔÆ±»Î¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¡×¡£¤ªÊè¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤É»à¸å¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¤¢¤ë¡×¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»ä¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢³§¤µ¤óÅú¤¨¤Ï¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¢£¡È¿È´ó¤ê¤Ê¤·¡É¤Çµ¯¤³¤ë¼ç¤ÊÌäÂê
¡¡¡È¿È´ó¤ê¤Ê¤·¡É¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¡£µï½»¡ÊÄÂÂß½»Âð¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¼Ú¤ê¤ë»þ¤ËÊÝ¾Ú¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¿³ºº¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¶â¤Î´ÉÍý¤Ç¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡¦»ö¸ÎÅù¤ÇÆþ±¡»þ¤Ë¡¢¶â¤Î¾ì½ê¡¦¶ä¹ÔÅù°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£°åÎÅÆ±°Õ¡Ê¼£ÎÅ¤äÆþ±¡Åù¡Ë¤Ç¤â¡ÖËÜ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²Åù¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤¬¤¢¤ê¡¢»à¸åÂÐ±þ¤â¡Ö°äÂÎ¤Î°ú¤¼è¤ê¤ä²ÐÁò¡¦ËäÁò¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿Ü³»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖµßµÞ»þ¤Ë¿È¸µÊÝ¾Ú¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÈÂÁ÷¤¬¸å¤Þ¤ï¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¿È´ó¤ê¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Âà±¡»þ¤ËÃ¯¤â·Þ¤¨¤ËÍè¤Ê¤¤¡£µßµÞ³°Íè¤âºÇÄã¸Â¤Î¿Í¿ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ç¸î»Õ¤¬¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡¤ÎµßµÞ¼Ö¤òÃÇ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¡£
¡¡ÉÂ±¡¤ÏÁÊ¾Ù¥ê¥¹¥¯¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¿Ü³»á¤ÏÍ½Â¬¤¹¤ë¡£¡Ö°å»Õ¤Ï¿ÆÂ²¤Ë°åÎÅ¤ÎÆ±°Õ¤òµá¤á¤ë¡£²á¾ê¤Ê¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬´·½¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡2050Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤¬4³ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿ä·×¤â¤¢¤ë¡£2020Ç¯¤«¤é¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ï38.0¡ó¤«¤é44.3¡ó¤Ø¡£É×ÉØ¤È»ÒÀ¤ÂÓ¤Ï25.2¡ó¤«¤é21.5¡ó¤Ø¡£É×ÉØ¤Î¤ßÀ¤ÂÓ¤Ï20.1¡ó¤«¤é18.9¡ó¤Ø¡£¹âÎð¼ÔÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ï13.2¡ó¤«¤é20.6¡ó¤Ø¡£¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Ï9.0¡ó¤«¤é9.2¡ó¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¡£¢¨ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö¹ñÀªÄ´ºº¡×¡¢¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¤ÂÓ¿ô¤Î¾Íè¿ä·×¡ÊÁ´¹ñ¿ä·×¡Ë¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¿ä·×¡Ë¡×
¡¡¿Ü³»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï»à¤ò¥¿¥Ö¡¼»ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¶õµ¤´¶¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì±´Ö¤Î¿È¸µÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ò»È¤Ã¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÈÎÙÁÈ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Å¤¯¤ê¤¬ÂçÀÚ¤À¤í¤¦¡×¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë