¹â¶¶¿¿Ëã¡¡ÊÛÅö¤ËÈ¤¤È¥½¡¼¥¹Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¡×Å¹¤ËÏ¢Íí¡¡¡Ö¾¯¤·¥¤¥é¥¤¥é¡×¤½¤Î¸åÈ¿¾Ê
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¹â¶¶¿¿Ëã¤¬£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÊÛÅö¤ËÈ¤¤È¥½¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢È¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥½¡¼¥¹¤È¤ªÈ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡Ê§ä-§ä¡Ë¡×¤Î¸«¤À¤·¤Ç£³Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥í¥±¤¬½ª¤ï¤ê¡¡¿·´´ÀþÆâ¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¤ÈÌ£Á¹¥«¥Ä¤Î¤ªÊÛÅö¤òÇã¤Ã¤Æ³«¤±¤¿¤é¡¡¥½¡¼¥¹¤È¤ªÈ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¡¥·¥ç¥Ã¥¯²á¤®¤ë¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¡£
¡¡Íâ£´Æü¡¢¡ÖºòÆü¤Î¤È¤ó¤«¤ÄÊÛÅö¤Ï¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢²È¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°ì±þ¡¢¤ªÅ¹¤Ë¥½¡¼¥¹¤È¤ªÈ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ý¤òÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¡¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤Ç¡ÊÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÅÀ¤Ç¡Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅ¹¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºòÆü¤Ï¡¡¤È¤ó¤«¤Ä¥½¡¼¥¹¤È¤ªÈ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¡£Á£í£á£ú£ï£î¤ÇÇÛÃ£´°Î»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡ÊÌ¤²ò·è¡Ë¡¡ËÜÍè¤Ê¤é´¶¤¸¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¾¯¤·¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ï¤¬¾®¤µ²á¤®¤ë¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£