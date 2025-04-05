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Match-defining moment. Well played, Rob! #CFC | #CHETOT pic.twitter.com/slDIHtDa71— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 4, 2025