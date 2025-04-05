ºòµ¨¥µ¡¼¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡¡photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯Áí³Û1²¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó185²¯1600Ëü±ß¡Ë¤Ç¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢°ÜÀÒ¸å½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£¤½¤·¤Æ5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ëÀï¤Ç¤â½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤«¤é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÂÇÅÀ¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É2»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¡£Èà¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÍðÂÇÀï¤òÀ©¤·¡¢3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£

¤Þ¤¿¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î°ÂÂÇ¤Ç7»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤â·ÑÂ³¡£Ê£¿ô°ÂÂÇ¤Ï3·î30Æü¤Î¥Æ¥­¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤µ¤é¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£

¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¡£5²ó¤òÅê¤²¡¢7°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤ÈÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£