リヴァプールは生え抜き選手を失う可能性がある。



『Football Insider』によると、エヴァートンは現在リヴァプールからミドルズブラにレンタル移籍中の19歳FWベン・ドークの獲得に向けて本格的な動きを見せているという。



リヴァプールの下部組織出身であるベン・ドークは今季からミドルズブラにレンタル移籍で経験を積むことに。ミドルズブラでは今季ここまでリーグ戦21試合に先発出場し、3ゴール7アシストと活躍。ミドルズブラへのレンタル移籍期間は今季終了までとなっており、今夏の移籍市場では去就が注目されている。





Szoboszlai Matip Doak



Another first senior goal in Singapore pic.twitter.com/NLyO65H3vy