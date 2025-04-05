Âç¤ÎÎ¤¡¢±óÆ£¡¢µ±¡¢²¤¾¡³¤¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡Ä¼·Èø»Ô¤Ç½Õ½ä¶È¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇºòÇ¯¤Ï±ä´ü
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î½Õ½ä¶È¤¬£µÆü¡¢ÀÐÀî¡¦¼·Èø»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòÇ¯£±·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤±¤ó¤¾Ç½ÅÐ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤âÄ¥¤é¤ì¤¿¡£ÀÐÀî½Ð¿È¤ÎÂç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¡¢ËëÆâ¡¦±óÆ£¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¡¢½½Î¾¡¦µ±¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¡¢Æ±¡¦²¤¾¡³¤¡ÊÌÄ¸Í¡Ë¤¬·Î¸Å¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿±óÆ£¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤òÊ¹¤¯¤ÈÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤â¡Ö¡Ê½Õ¾ì½êÍ¥¾¡¤Ç¡ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤À¾å¤ÎÈÖÉÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£²¤¾¡³¤¤Ï¡ÖÁÄÊì¤¬Ç½ÅÐ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¼·Èø¤Ï¤è¤¯¹Ô¤¯¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤·¤³Ì¾¤Î½ñ¤«¤ì¤¿´ú¤Ê¤É¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µ±¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤Ï¼Â²È¤«¤é¼Ö¤Ç£±£°Ê¬¤¯¤é¤¤¡£¸µµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬µÕ¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£