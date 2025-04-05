Ç¯¶â¤°¤é¤·¤ÎÊì¿Æ¤¬ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¿·Ê¹¡×¤Î·ÀÌó¤ò¼¤á¤Þ¤»¤ó¡£·î¡¹3980±ß¤«¤«¤Ã¤ÆÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤ÅÁ¤¨Êý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ý»Ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤â¤é¤¦
¿·Ê¹¤ò²òÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ý»Ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·î¡¹¤«¤«¤ëÀ¸³èÈñ¤«¤é¡¢¿·Ê¹¹ØÆÉ¤Î·ÑÂ³¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ýÆþ¤È¤Ê¤ëÇ¯¶â¤Î¼õµë³Û
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿½÷À¤Î¾ì¹ç¤ÏÌó13Ëü±ß¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÂè1¹æ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ç¤ÏÌó6Ëü±ß¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Âè3¹æ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìó7Ëü5000±ß¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â°Ê³°¤Ë¤â»ÅÁ÷¤ê¤äÏ«Æ¯¤Ê¤É¤Ç¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¶â³Û¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¹ç·×¤Î¼ýÆþ³Û¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ù½Ð¤È¤Ê¤ëÀ¸³èÈñ
ÁíÌ³¾Ê¤¬Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²È·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã±¿È¤ÇÌµ¿¦¤Î¾ì¹ç¤Ë¤«¤«¤ë»Ù½Ð¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤ÏÌó15Ëü9000±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸ä³ÚÈñ¤äÊÝ¸±¶â¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù½Ð³Û¤¬¾å²¼¤·¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ø¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢»ÅÁ÷¤ê¤ä¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ø¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢»ÅÁ÷¤ê¤ä¼ýÆþ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ý»Ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿·Ê¹Âå¤È¼ý»Ù¤Î¶â³Û¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤â¤é¤¦
¿·Ê¹¤ò²òÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿·Ê¹¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÁí³Û¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿ô¥ö·î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ç¯´Ö¤ÎÁí³Û¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·Ê¹¤ÎÍÌµ¤ÇÀ¸³è¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ë¤³¤È¤â¡¢²òÌó¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ý»Ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¿·Ê¹Âå¤Ïºï¸º¤·¤¿¤¤ÈñÍÑ
1Ç¯´Ö¤Ë¤«¤«¤ë¿·Ê¹Âå¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·î¡¹¤Î¿·Ê¹Âå¤¬3980±ß¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢
3980¡Ê±ß¡Ë¡ß12¡Ê¥ö·î¡Ë¡á4Ëü7760¡Ê±ß¡Ë
¿·Ê¹Âå¤ËÇ¯´ÖÌó4Ëü8000±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³¾Ê¤Î¡Ö²È·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ëÊ¿¶Ñ»Ù½Ð³Û¤Ç¤¢¤ëÌó15Ëü9000±ß¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·Ê¹Âå¤Ï¼ý»Ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¿·Ê¹¤ò¼¤á¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
ÀÎ¤«¤é¤Î½¬´·¤Ç¿·Ê¹¹ØÆÉ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢²òÌó¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç²òÌó¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¾ðÊó¼ý½¸¤¬²ÄÇ½
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ë¥åー¥¹·Ï¥¢¥×¥ê¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹¤ä¥¢¥×¥ê¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢·î¡¹¤Î·ÀÌóÎÁ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¾å¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤Î¾ðÊó¤äÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤ä¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¼¤¯Ä´¤Ù¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¿·Ê¹¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¼ý½¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Í»ö¤ËÈ÷¤¨¤¿Ãù¶â¤¬²ÄÇ½
¿·Ê¹¤ò²òÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éâ¤¤¤¿¶â³Û¤òÃù¶â¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Ê¹¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢·î¡¹3980±ß¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó4Ëü8000±ß¤Î½ÐÈñ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
²òÌó¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÈñÍÑ¤òÃù¶â¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤ä»ö¸Î¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤ê¡¢²È¤Î½¤Á¶Èñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢È÷¤¨¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£È÷¤¨¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¤ª¶â¤òÃù¶â¤Ë²ó¤»¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·Ê¹¤Î·ÀÌó¤ò¼¤á¤ë¤È¶âÁ¬ÌÌ¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
·î¡¹¤Î¿·Ê¹Âå¤¬3980±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯´ÖÌó4Ëü8000±ß¤Î½ÐÈñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ç¤Ï¼ý»Ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¿·Ê¹¤Î·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¤à¤À¤Ë¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¿·Ê¹¤Î·ÀÌó¤ò¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ý»Ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¡¢¼¤á¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯¶â³Û²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹ ～Ç¯¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤é1.9¡ó¤Î°ú¾å¤²¤Ç¤¹～
ÁíÌ³¾Ê¡¡²È·×Ä´ºº¡¿²È·×¼ý»ÙÊÔ¡¡Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¡¦¶ÐÏ«¼ÔÀ¤ÂÓ¡¦¶ÐÏ«¼ÔÀ¤ÂÓ°Ê³°¤ÎÀ¤ÂÓ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー