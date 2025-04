¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¡×T-ARA½Ð¿È¥½¥è¥ó¡¢¡È¥»¥ì¥Öº§¡É¥Ò¥ç¥ß¥ó¤Î·ëº§¼°¤ËÉÔ»²²Ã¤Î¥ï¥±

ガールズグループT-ARA出身のソヨンが、同グループの元メンバー・ヒョミンの結婚式に出席できないことを明かした。

【写真】濡れ髪のプールサイドSHOT…ソヨン、ドバイ満喫!

ソヨンは4月3日、自身のインスタグラムのストーリー機能を通じて愛犬トトロの後ろ姿を撮った写真を公開した。

写真には「日程変更ができない引っ越し+工事の遅延。毎日のトトロの病院通いと薬。すべてが重なってしまった」というメッセージが添えられている。

さらに「3月の代表戦も見に行けず、4月に韓国で予約していた健康診断も全部キャンセル、ヒョミンの結婚式にも行けない。今月も来月も“外出禁止ライフ”になりそう」と、T-ARAで活動をともにしたヒョミンの結婚式に行けなくなったことへの悲しみをあらわにした。

(写真=ソヨンInstagram)

(写真=ヒョミンInstagram)新郎とのウエディング写真

これに先立ち、ヒョミンは自身のインスタグラムを通じて金融業に従事する一般男性との結婚を発表。4月6日、ソウル・新羅ホテルにて結婚式を挙げる予定だ。

またソヨンは、2022年に9歳年下のサッカー選手チョ・ユミンと3年間の交際を経て結婚した。チョ・ユミンが昨年2月にUAEのクラブ「シャールジャFC」に移籍したことを機に、現在はドバイで生活している。

◇ソヨン プロフィール

1987年10月5日生まれ。本名パク・ソヨン。韓国・ソウル出身。2009年にガールズグループT-ARAのメンバーとしてデビュー。2017年に所属事務所との契約更新をせずグループを脱退し、以降はソロとして活動。2021年にシングル『They Are All The Same』『Interview』をリリースしたほか、映画やドラマのOSTにも参加した。9歳年下の元サッカー韓国代表DFチョ・ユミンと2019年より交際を始め、2022年1月に結婚を発表。同年11月に結婚式を挙げた。現在は夫がUAEでプレーする関係で、自身もドバイに居住している。

◇ヒョミン プロフィール

1989年5月30日生まれ。本名はパク・ソンヨン。韓国・釜山出身。2009年にT-ARAのメンバーとして歌手デビュー。大きい瞳に高い鼻、透き通った肌が特徴的で、グループではビジュアルメンバーの一人として人気を集めた。2014年からソロ活動を展開している。音楽活動だけでなくバラエティでも活躍中だ。