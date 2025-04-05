ÀÖÌÚ²í»Ò¤µ¤ó¡Ö¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡× ºâÌ³¾Ê¤¬¡È¿¹Í§Ê¸½ñ¡É¤Î°ìÉô¤ò³«¼¨ °ÂÇÜ¾¼·Ã»á¤Îµ½Ò¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤º¡Únews23¡Û
Âçºå¤Î¹ñÍÃÏ¤¬³Ø¹»Ë¡¿Í¡Ö¿¹Í§³Ø±à¡×¤Ë8²¯±ß°Ê¾å¤âÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤ÆÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬·èºÛÊ¸½ñ¤ò²þ¤¶¤ó¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ï´ØÏ¢Ê¸½ñ¤Î°ìÉô¤ò°äÂ²¤È¹ñ²ñ¤Ë³«¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤¶¤ó¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶ì¤Ë¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿ÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦²í»Ò¤µ¤ó¤¬¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛºâÌ³¾Ê¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤¿2000¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤Î¿¹Í§Ê¸½ñ
¿¹Í§Ê¸½ñ 2000¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤ò³«¼¨ °ÂÇÜ¾¼·Ã»á¤Îµ½Ò ´Þ¤Þ¤ì¤º
É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ7Ç¯¡£ºÊ¤¬µá¤áÂ³¤±¤¿Ê¸½ñ¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³«¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÌÚ²í»Ò¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÊ¸½ñ¤ò¡Ë¤³¤ì¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡ÊÉ×¤Î³ó¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É×¤ËËÜÅö¤ËË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤¤ç¤¦¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¡×
2016Ç¯¡¢Âçºå¤Î¹ñÍÃÏ¤¬¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¡Ö¿¹Í§³Ø±à¡×¤Ë8²¯±ß°Ê¾å¤âÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤ÆÇäµÑ¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¡£
³«¹»Í½Äê¤À¤Ã¤¿¾®³Ø¹»¤ÎÌ¾ÍÀ¹»Ä¹¤Ë¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ÎºÊ¡¦¾¼·Ã»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÃÍ°ú¤¤ËÀ¯¼£²È¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÇÜ¿¸»°ÁíÍý¡ÊÅö»þ / 2017Ç¯2·î¡Ë
¡Ö»ä¤äºÊ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤â¹ñ²ñµÄ°÷¤â¼¤á¤ë¤È ¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×
Åö»þ¡¢°ÂÇÜ»á¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¤³¤¦¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë·èºÛÊ¸½ñ¤Î²þ¤¶¤ó¤¬È¯³Ð¡£
¶áµ¦ºâÌ³¶É¤Î¿¦°÷¤À¤Ã¤¿ÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î²þ¤¶¤ó¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶ì¤Ë¡¢2018Ç¯¡¢¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¡¦²í»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¿Áê¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢ºâÌ³¾Ê¤ËÊ¸½ñ¤Î³«¼¨¤òµá¤áÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²í»Ò¤µ¤ó¡Ö¾¼·Ã¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¡×
º£²ó¡¢³«¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2013Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¿¹Í§³Ø±à¤È¤ÎÅÚÃÏ¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð°Þ¤ÎÊ¸½ñ¡£ºâÌ³¾Ê¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿17Ëü¥Ú¡¼¥¸°Ê¾å¤Î¤¦¤Á¡¢2255¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ºâÌ³¾ÊËÜ¾Ê¤¬¡¢ÅÚÃÏ¼è°ú¤òÃ´Åö¤¹¤ë¶áµ¦ºâÌ³¶É¤Ë³Ø±àÂ¦¤Î¡ÈÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔÅ¬³Ê¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬µ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2014Ç¯4·î¤Ë¡¢³Ø±à¤ÎÍý»öÄ¹¤¬¾¼·Ã»á¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òºâÌ³¾ÊÂ¦¤Ë¼¨¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¡¢º£²ó³«¼¨¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÖÌÚ²í»Ò¤µ¤ó¡Ê4Æü¡Ë
¡ÖËÜ¾Ê¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤·¡¢ ¤à¤ê¤¯¤êÇä¤êÊ§¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤À¾¼·Ã¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
ÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¤¬²þ¤¶¤ó¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀÖÌÚ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡É¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï6·î¾å½Ü¤ò¤á¤É¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£