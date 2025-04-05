ABCÅìÎ±²À¥¢¥Ê¡¢Í¶¤¤¤ò¡ÖÃÇ¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤¡×¥Õ¥¸ÌäÂê¤ÇÈï³²½÷À¤ËÍý²ò
ABC¥Æ¥ì¥ÓÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬¡¢5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¸å¤Î¶É¤ÎÂÐ±þ¤äÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï»á¤È¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½÷À¤¬¡Ö¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡£º£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢²ñ¼Ò¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
Åì¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÄ´ºº¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¸å¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡Ê¿©»ö¤ÎÍ¶¤¤¤Ê¤É¡Ë¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼þÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¡ÊÍ¶¤¤¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¡Ë°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·»ä¤¬Æ±¤¸Î©¾ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÃÇ¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤¡Ä¤½¤ì¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼º¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦Í½Â¬¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Èï³²½÷À¤¬Î©¾ì¾å¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÃÇ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ý¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£