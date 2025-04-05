CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

5ÆüÄ«¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¤Î»Ô±Ä½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ­1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»Ô±Ä½»Âð¤Ç²Ð»ö¡¡¹âÎðÃËÀ­£±¿Í¤¬»àË´¡¡²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉô²°¤Î½»¿Í¤«¡¡Ì¾¸Å²°¡¦Ì¾Åì¶è

²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶èÇß¿¹ºä¤Î»Ô±Ä½»Âð¤Ç¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸áÁ°9»þ¤¹¤®¡¢¡Ö´¹µ¤Àð¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É20Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó1»þ´Ö¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë4³¬¤ÎÉô²°¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¡¢70Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤Ë¤ÏÃËÀ­¤¬1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸½ºßÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÏÃÏ²¼Å´ÄáÉñÀþ¤ÎÀÖÃÓ±Ø¤«¤éËÌ¤Ë2¥­¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾®³Ø¹»¤äÉÂ±¡¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£