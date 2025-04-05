¡Úµð¿Í¥¹¥¿¥á¥ó¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤¬¡Ö7ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡×¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¦¹ÃÈåÂóÌé¤é3³äÄ¶¤¨5Áª¼ê¤Ç¹¥Ä´¤ÎÂÇÀþ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-ºå¿À¡Ê5Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÔÀï¤·¤¿Á°Ìë¤«¤éÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬³°¤ì¡¢7ÈÖ¥µ¡¼¥É¤ËºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¡£¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÂÇÀþ¤Ï¡¢¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨.393¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤Û¤«¤Ë¤â¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î¹ç·×5Áª¼ê¤¬3³äÄ¶¤¨¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï4Ç¯ÌÜ¡¦ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£³«Ëë2ÀïÌÜ¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÈ¼¤¤¡¢µÞ¤¤çÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿±¦ÏÓ¡£3·î29Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¡¢5²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¢¦µð¿Í¥¹¥¿¥á¥ó
1(º¸)¼ãÎÓ³Ú¿Í
2(±¦)¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
3(Æó)µÈÀî¾°µ±
4(°ì)²¬ËÜÏÂ¿¿
5(Ãæ)¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
6(Êá)¹ÃÈåÂóÌé
7(»°)ºäËÜÍ¦¿Í
8(Í·)ÌçÏÆÀ¿
9(Åê)ÀÖÀ±Í¥»Ö