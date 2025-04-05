ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Âð¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡×
4·î3ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ØSCHOOL OF LOCK¡ª¡ÙÆâ¤Î¡ØÇµÌÚºäLOCKS¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¡¦²ì´îÍÚ¹á¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡¢Í¿ÅÄÍ´´õ¡õÂç±àÅí»Ò¤µ¤ó¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼Éü³è¡ØÆ¨¤²¿å¡Ù¤Ë´¶ÌµÎÌ¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×
¤³¤Î½Õ¤«¤é¿·¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¡¢¡ÖÍÚ¹áÀèÀ¸Î®¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÊýË¡¤Ê¤É¤¢¤ì¤ÐÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿²ì´î¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¡Ù¡Ø¤¤¤¤Æ÷¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¡Ù¤È¤«¤â¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1ÈÖ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢º£¤Ï¤¢¤Î¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡×¡Ö²È¤Ë¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¦¤ï¡¼¤ä¤À¤ä¤À¤â¤¦Èè¤ì¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¥°¥Ã¥ºÇã¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÊÌ¤Ë²È¤Ë1¿Í¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢²Ä°¦¤¤¤â¤Î¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢Â¿¾¯Ë»¤·¤¤¤È²È¤ÎÃæ»¶¤é¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤½¤ì¤â¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤â¤¦´èÄ¥¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£