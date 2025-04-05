¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡¢Âè9ÏÃ¡Ö¤Ê¤Ê¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¡ª¡×Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤è¤ê¡¢Âè9ÏÃ¡Ö¤Ê¤Ê¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¡ª¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Âè9ÏÃ¡Ö¤Ê¤Ê¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¡ª¡×¤è¤ê
ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡Ù¡£ ²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ♡¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤â¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ëµ±¤¯¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª»ä¤È¡È¥¥ß¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¡û¡üTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡¢Âè9ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¢£Âè9ÏÃ¡Ö¤Ê¤Ê¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¡ª¡×
³Ø¹»¤Îµ¢¤êÆ»¡¢¤¦¤¿(cv. ¾¾²¬ÈþÎ¤)¡¢¤³¤³¤í(cv. ¹â¿¹ÆàÄÅÈþ)¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÆÍÁ³ÉÔ»×µÄ¤Ê¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤Ê¤Ê(cv. 郄¶¶¥ß¥Ê¥ß)¡£¤¦¤¿¤Ï¤½¤ì¤Ë¤ª¤É¤í¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¤À¡ª¡×¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£ÍâÆü¤âÈ±·¿¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤ÆµÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢±Ñ¸ì¸ò¤¸¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¼¡¡¹¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¤Ê¤Ê¡£
¤ä¤¬¤Æ»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢µÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤«¤é²È¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤Õ¤¿¤Ä¤Ë¤»¤Þ¤Ã¤¿»Ä¤ê¤Î¡Ö¼·ÉÔ»×µÄ¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤¿¤È¤³¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤È¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡½¡½
(µÓËÜ¡§°æ¾å°¡¼ù»Ò¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¡§º´¡¹ÌÚ·ûÀ¤¡¢±é½Ð¡§´ä°æÎ´±û¡¢ºî²è´ÆÆÄ¡§ÃÝ¿¹Í³²Ã/ÀÖÅÄ¿®¿Í/¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥«¥é¥ó¥®¥¢¥ó¡¢Èþ½Ñ¡§ÃæÎÓÍ³µ®)
¡û¡ü¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè9ÏÃ Í½¹ð¡Ö¤Ê¤Ê¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¡ª¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó)¤Ë¤Æ¡£
(C)ABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
Âè9ÏÃ¡Ö¤Ê¤Ê¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¡ª¡×¤è¤ê
ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡Ù¡£ ²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ♡¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤â¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ëµ±¤¯¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª»ä¤È¡È¥¥ß¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¢£Âè9ÏÃ¡Ö¤Ê¤Ê¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¡ª¡×
³Ø¹»¤Îµ¢¤êÆ»¡¢¤¦¤¿(cv. ¾¾²¬ÈþÎ¤)¡¢¤³¤³¤í(cv. ¹â¿¹ÆàÄÅÈþ)¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÆÍÁ³ÉÔ»×µÄ¤Ê¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤Ê¤Ê(cv. 郄¶¶¥ß¥Ê¥ß)¡£¤¦¤¿¤Ï¤½¤ì¤Ë¤ª¤É¤í¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¤À¡ª¡×¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£ÍâÆü¤âÈ±·¿¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤ÆµÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢±Ñ¸ì¸ò¤¸¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¼¡¡¹¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¤Ê¤Ê¡£
¤ä¤¬¤Æ»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢µÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤«¤é²È¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤Õ¤¿¤Ä¤Ë¤»¤Þ¤Ã¤¿»Ä¤ê¤Î¡Ö¼·ÉÔ»×µÄ¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤¿¤È¤³¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤È¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡½¡½
(µÓËÜ¡§°æ¾å°¡¼ù»Ò¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¡§º´¡¹ÌÚ·ûÀ¤¡¢±é½Ð¡§´ä°æÎ´±û¡¢ºî²è´ÆÆÄ¡§ÃÝ¿¹Í³²Ã/ÀÖÅÄ¿®¿Í/¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥«¥é¥ó¥®¥¢¥ó¡¢Èþ½Ñ¡§ÃæÎÓÍ³µ®)
¡û¡ü¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè9ÏÃ Í½¹ð¡Ö¤Ê¤Ê¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¡ª¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó)¤Ë¤Æ¡£
(C)ABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó