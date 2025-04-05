ÊÆFRBµÄÄ¹¡ÖÀè¹Ô¤¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ³Î¼Â¤À¡×Áê¸ß´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë·Ù²ü´¶
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFRB¡Ê¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î±Æ¶Á¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ê¡¢¡ÖÀè¹Ô¤¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ³Î¼Â¤À¡×¤È·Ù²ü¿´¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÆFRBµÄÄ¹¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë·Ù²ü´¶
¡ÖÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤¬¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤ê¤âÂçÉý¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡ÊFRB ¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¡Ë
¡¡FRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï4Æü¡¢¼º¶ÈÎ¨¤È¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Î¾å¾º¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀè¹Ô¤¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ³Î¼Â¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤Ï»þ´ü¾°Áá¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤ÇÀ¯ºöÄ´À°¤ò¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤òÌ¾»Ø¤·¤·¡¢¡Ö¶âÍø¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢º£¤¬Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¡×¤È°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë