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Words¡§Richard Heseltine¡¡Photography¡§Jonathan Jacob
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ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§ÂçÃ«Ã£Ìé¡¡Transcreation¡§Tatsuya OTANI
Words¡§Richard Heseltine¡¡Photography¡§Jonathan Jacob
THANKS TO Paul Baker, omologatoconsultancy.com