¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¡¡10ÆÀÅÀ¡¦´°Éõ¾¡Íø¤Ç¡È³«Ëë7Ï¢ÇÔ¡É¤òÃ¦½Ð¡¡¥ª¥º¥Ê¤È¥ª¥ë¥½¥ó¤¬2ÂÇ¼ÔÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á
¡þMLB ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹10-0¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥È¥¥¥ë¡¼¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
Í£°ì¤Î¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·¤Ç³«Ëë7Ï¢ÇÔ¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬²÷²»Ï¢È¯¡£16°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥»¡¼¥ëÅê¼ê¤¬3·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç5²ó3¼ºÅÀ¡£4·î2Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Çºòµ¨MVP¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£¥á¥¸¥ã¡¼Á´Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¤ï¤º¤«6¿Í¤Î¤ß¤¬ÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥´¡¼¥ë¥É¥í¥´ÂÐ·è¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¡¢¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤Î3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤ËµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ìÇÔËÌ¡£
´ñ¤·¤¯¤â¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç³«Ëë7Ï¢¾¡¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È³«Ëë8Ï¢¾¡¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÅö¤¿¤ê¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï³«Ëë7Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³«Ëë8ÀïÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬ÌÜ³Ð¤á¤Þ¤¹¡£3²ó¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ç¥Þ¡¼¥»¥ë¡¦¥ª¥º¥ÊÁª¼ê¤¬2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼Áª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÂ³¤¡¢¤³¤Î²ó3ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë7²ó¤Ë¥ª¥º¥ÊÁª¼ê¤È¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ª¥ë¥½¥óÁª¼ê¤¬Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£8²ó¤Ë¤Ï5Ï¢ÂÇ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç5ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥·¥å¥¦¥§¥ì¥ó¥Ð¥Ã¥¯Åê¼ê¤¬8²óÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡£°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¸«¤»´°Éõ¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò¡È7¡É¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¶¦¤Ë½é¹õÀ±¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£