ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡¡·Ý¿Í¤Î¿´ÆÀ¸ì¤ë¡Ö·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×½ÂÃ«¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¸åÇÚ¤Ø¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡×´üÂÔ
¡¡¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñ²ñÄ¹¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¤¬£µÆü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤³¤ÎÆü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö½ÂÃ«¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Æ±½ê¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ø±é¤È¼èºà²ñ¤Ë¥¨¥Ð¡¼¥¹¤é¤È½ÐÀÊ¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È£¶¿Í¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤Ï£´´ÛÌÜ¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Æ±½ê¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥«¥¦¥¹¤Ï¡¢¸åÇÚ·Ý¿ÍÃ£¤òÁ°¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë³§´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î·à¾ì¤«¤é°é¤Ã¤Æ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤·Ý¿Í¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¾Ð¤ï¤¹¤È¤«¡¢¤¿¤À·Ý¿Í¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤Î´Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡Ö¡Ø¥°¥ì¡¼¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ù¤È¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö¡ØÇò¤ä¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Í¡£¤¹¤Ç¤Ë¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡Ö¥°¥ì¡¼¤Ã¤Ý¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢¤ª¼ò¤â°û¤ó¤À¥Õ¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£Í·¤ó¤À¥Õ¥ê¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤â°û¤ó¤Ç¿ì¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·Ý¿Í¤Ï¡£¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥«¥¦¥¹Àá¤Ç¤¯¤®¤ò»É¤·¤¿¡£