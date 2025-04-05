¿Î»ÙÀîÊö»Ò¡¢¥í¥±ºÇÃæ¤Ë¾×·â¿ÍÊª¤«¤éÃå¿®¤ÇÂç¶½Ê³¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤â¶ì¾ÐÀä¶ç¡ÖÍ§Ã£¤¬¡Ä¥ä¥Ð¥Ã¡×
¡¡£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¡¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ£²»þ´Ö£Ó£Ð¡×¤Ç¡¢²Î¼ê¤Î¿Î»ÙÀîÊö»Ò¤È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¤¬Ä¹ºê¸ÞÅçÎóÅç¤òÎ¹¤¹¤ë¤â¡¢¿Î»ÙÀî¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¾×·â¿ÍÊª¤«¤éÃå¿®¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿Î»ÙÀî¤È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¤¬¸ÞÅçÎóÅç¤òÎ¹¡£¤Þ¤º¤ÏÌ¾Êª¤Î¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ£³¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤À¡£
¡¡´ØÂÀ¤¬±¿Å¾¤·¡¢½õ¼êÀÊ¤Ï¿Î»ÙÀî¡£¸åÉôºÂÀÊ¤Ë»³ËÜ¹À»Ê¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢´Ø¤Ï¡Ö¶µ½¬½ê»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£ÎÙ¤Ë¶µ´±¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¤¡¢¿Î»ÙÀî¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢»ä¤Î»ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢¿Î»ÙÀî¤¬¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿ïÊ¬²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤À¶¿å·òÂÀÏº¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¥ï¥¤¥×¤Î¥Þ¥Ä¥³¤ÈÍµÈ¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¿Î»ÙÀî¤Ï¡ÖÀ¶¿å·òÂÀÏº¡¢¿··ÈÂÓ¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¤Î£²¿Í¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢£²¿Í¤Ï¤É¤¦È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¿Î»ÙÀî¤Ï¹½¤ï¤º¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©À¶¿å·òÂÀÏº¡£¤ä¤¿¤éÊá¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¡¢»³ËÜ¤â¡Ö¤À¤¤¤ÖÂù¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡Ê¤ÇÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÍµÈ¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤¬¡Ä¥ä¥Ð¥Ã¡×¤È¤³¤Á¤é¤â¼º¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¶¿å·òÂÀÏº¤Ï¡Ö¼ºÎø¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¤¬ÌôÊª¤Ë¤è¤ëÉÔ¾Í»ö¤òÊ£¿ô²óµ¯¤³¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£