¤Ò¤ÃÉÕ¤¯¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤¬ÊØÍø¡£¤Ò¤ÈÊÊ¤¢¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼3Áª
¸½Âå¿Í¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£ÊØÍø¤À¤±¤ì¤É¤â½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÈÑ¤ï¤·¤¤¤Î¤¬¶Ì¤Ë¥¥º¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÆÃÄ§Åª¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶ËÇö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤âÊØÍø
CIO¤«¤é¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ä¶Çö·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Ž¢SMARTCOBY SLIM 5KŽ£¡£ËÜÀ½ÉÊ1ÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¡ÖÇö¤µ¡×¡£¸ü¤ß¤Ï8.7mm¤ÈŽ¢iPhone 16 Pro MaxŽ£¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¸ü¤ß¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÍÆÎÌ¤Ï5,000mAh¡£iPhone 16¤Ê¤éÌó1²ó¡¢iPhone 16 Pro Max¤Ê¤éÌó0.75²ó¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½½Ê¬¤Ë°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÍÆÎÌ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¬³ÊŽ¢Qi2Ž£¤ËÂÐ±þ¡£iPhone 12°Ê¹ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¹¥Þ¥ÛËÜÂÎ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¥±¡¼¥Ö¥ëÌµ¤·¤Ç¤ÎµëÅÅ¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Ž¢Qi2Ž£¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎŽ¢QiŽ£¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó2ÇÜ¤Î¹â½ÐÎÏ¡ÊºÇÂç15W¡Ë¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ž¢iPhone 16 Pro MaxŽ£¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó30Ê¬¤Ç¤ª¤è¤½30¡ó¤Î½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£CIOÆÈ¼«¤ÎŽ¢´°Á´¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼Ž£Àß·×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¼ÅÅ´ï¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£
¸µ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¾ÜºÙ¤ÊŽ¢SMARTCOBY SLIM 5KŽ£¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
¤ï¤º¤«8.7mm¤Î¶ËÇö¥â¥Ð½¼¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ÇËÜÂÎ¤¬Ä¹»ý¤Á
¥¤¥ä¥Û¥ó+¥â¥Ð½¼¡áºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿
Ž¢HMD Amped BudsŽ£¤Ï¡¢1,600mAh¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡£1¤Ä¤Ç2¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î·ÈÂÓ¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥±¡¼¥¹ÉôÊ¬¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢MagSafe¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥Ö¥ëÎà¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¡£¤â¤Á¤í¤óÍÀþ¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢10mm¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ª¤è¤Ó¡¢ANC¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥ô¡¦¥Î¥¤¥º¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ë¤ÈENC¡Ê´Ä¶¥Î¥¤¥º¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÊÄÌÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤ß¤Î²»ºî¤ê¤â²ÄÇ½¡£¥±¡¼¥¹½¼ÅÅ¤Ï¡¢²»³ÚºÆÀ¸95»þ´ÖÊ¬¤ÎÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥à¥À¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó·ó¥â¥Ð½¼¡¢Â¿¤¯¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸µ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤Ž¢HMD Amped BudsŽ£¤Î¾Ò²ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¹çÂÎ¤·¤¿¤éºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿
¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ß¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ê¥«¥á¥é¥°¥ê¥Ã¥×
Belkin¡Ê¥Ù¥ë¥¥ó¡Ë¤¬CES 2025¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ž¢Stage PowerGripŽ£¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¼Â¤ÏMagSafe¤ÇµÛÃå¤¹¤ë¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¤Î¥«¥á¥é¥°¥ê¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÆÎÌ10,000mAh¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡¢ÍÀþ¡¢¤É¤Á¤é¤Î½¼ÅÅ·Á¼°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò²£ÃÖ¤¤¹¤ì¤Ð¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥«¥á¥é¥°¥ê¥Ã¥×¡×¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Î°ì¿Í»°Ìò¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´ïÍÑ¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤äÆâÂ¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡£¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï5¿§Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨´¶³Ð¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£MagSafe¤Ç¤ÎÁõÃå¤Ê¤Î¤ÇÉÕ¤±³°¤·¤âµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é´ò¤·¤¤¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯5·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Apple¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ÎBelkin¡¢iPhone¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥ê»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸µ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¾ÜºÙ¤ÊŽ¢Stage PowerGripŽ£¤Î¾Ò²ð¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
¥«¥á¥é¥°¥ê¥Ã¥×¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤â¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¡¢¤³¤ì¤ËÁ´Éô¤ªÇ¤¤» #CES2025