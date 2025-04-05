½Õ¤â¤Î¡ÉÀÖÅÚ¥Ð¥ì¥¤¥·¥ç¡É¼ý³Ï¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ö¤Û¤¯¤Û¤¯´¶¤¢¤êº£¤¬¿©¤Ù¤´¤í¡×¡¡¼¯»ùÅç¡¦Ä¹ÅçÄ®
½Õ¤ò¹ð¤²¤ë¿©ºà¡ÖÀÖÅÚ¥Ð¥ì¥¤¥·¥ç¡×¤Î¼ý³Ï¤¬Ä¹ÅçÄ®¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï´¨¤µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÎãÇ¯¤è¤ê2¡¢3³ä¾¯¤Ê¤¤¼ý³ÏÎÌ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
5Æü¤«¤é¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¹ÅçÄ®¤ÎÀÖÅÚ¤Ç°é¤Ã¤¿½Õ¤â¤Î¤Î¡ÖÀÖÅÚ¥Ð¥ì¥¤¥·¥ç¡×¡£Çö¤¤Èé¤È´Å¤¯¤Û¤¯¤Û¤¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»ØÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤¬³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÅçÄ®¤Ï¡¢Ä¬É÷¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤ó¤ÀÇ´ÅÚ¼Á¤Ç¿å¤Ï¤±¤ÎÎÉ¤¤ÀÖÅÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀÖÅÚ¤¬¥Ð¥ì¥¤¥·¥ç¤ÎºÏÇÝ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä®Æâ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½1000¸Í¤ÎÇÀ²È¤¬ºÏÇÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·¤ÏÅß¾ì¤ÎÀã¤äÄã²¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾®¤Ö¤ê¤Ç¡¢¼ý³ÏÎÌ¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê2～3³ä¾¯¤Ê¤¤7000¥È¥ó～8000¥È¥ó¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
(À¸»º¼Ô)¡ÖÄ¹Åç¤Î¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤é¡¢»Å»ö¤¬¤¿¤Î¤·¤¤¡×
¡Ö½À¤é¤«¤¯¤Û¤¯¤Û¤¯´¶¤â¤¢¤ë¡£º£¤¬¿©¤Ù¤´¤í¡×
ÀÖÅÚ¥Ð¥ì¥¤¥·¥ç¤Î¼ý³Ï¤Ï6·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ä®Æâ¤Ç¤Ï¡ÖÌ´ÄÉ¤¤Ä¹Åç²Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬³«ºÅÃæ¤ÇÄ®¤ò°ì¼þ¤¹¤ë±èÆ»¤Ç¤â²Ö¡¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦