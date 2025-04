¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛBABYMONSTER¤¬Âçºå½é¾åÎ¦¡ªMC¤Ç¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤âÈäÏª

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■大阪公演は、2日間で2万人を動員!

BABYMONSTERが4月3・4日にAsueアリーナ大阪で『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR <HELLO MONSTERS> IN JAPAN』の大阪公演を開催し、各日1万人、2日間で合計2万人を動員。MCでは関西弁も披露し、観客を魅了した。

オーディエンスでいっぱいに満たした会場に、雄大なイントロとともに舞台に上がったBABYMONSTERは、溢れるほどパワフルなエネルギーの「DRIP」で一気に雰囲気を引き上げた。続いて「BATTER UP」「CLIK CLAK」「LIKE THAT」「SHEESH」で圧倒的なボーカル、ラップの力量をしっかりと爆発させ、アドレナリンを湧き出させた。

BABYMONSTERのデビュー叙事詩が盛り込まれたソロステージは、特別な楽しみを与えた。バラード、R&B、ヒップホップなど7人7色の変化無双の舞台を続々と繰り広げながら、観客をしっかりと溺れさせ、これまでの彼女らが成し遂げた眩しい音楽的成長を垣間見せた。

完成型ライブパフォーマンスで定評のあるBABYMONSTERは、メンバーから溢れ出てくるオーラ、そして吸引力たっぷりの表情やジェスチャーなどが一体となって、常に猛烈なパフォーマンスをアピール。これに対しオーディエンスも熱烈な歓声で答え、一緒に大切な思い出の一ページを完成した。

またオープニングMCでは、AHYEONが「めっちゃ会いたかったでぇ~。ほんまに愛してる!」、RAMIは「RAMIやでぇ~。ほんまに会いたかった!」と関西弁を披露。

終盤のトークではRUKAとASAがふたりのユニット曲「Woke Up In Tokyo」にちなみ、「I woke up in Osaka,Osaka,Osaka」をアカペラで披露したり、RAMIとRUKAが「大阪のMONSTIES(モンスティーズ)、みんなええやん!」と言って笑いを誘うなど、圧巻なパフォーマンスだけではなく、人間性溢れるフレンドリーな一面も見せ、大盛況のうちに初上陸となった大阪公演は幕を閉じた。

今回の大阪公演を通じてBABYMONSTERは勢いに乗り、神奈川、福岡公演に向かう。今回の日本ツアーでは、全会場でのソールドアウトを受け、4月11日に神奈川・Kアリーナ横浜での追加公演も決定。4月5日より一般発売がスタートした。

ライブ情報

2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR<HELLO MONSTERS>IN JAPAN

03/14(金)神奈川・ぴあアリーナMM

03/15(土)神奈川・ぴあアリーナMM

03/16(日)神奈川・ぴあアリーナMM

03/22(土)愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

03/23(日)愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

04/03(木)大阪・Asueアリーナ大阪

04/04(金)大阪・Asueアリーナ大阪

04/11(金)神奈川・Kアリーナ横浜 ※追加公演

04/12(土)神奈川・Kアリーナ横浜

04/13(日)神奈川・Kアリーナ横浜

04/19(土)福岡・福岡国際センター

04/20(日)福岡・福岡国際センター

