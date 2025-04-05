çÐ¿¿»ÊÏº¡Ö¡È¥²¥¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¼«Ãø¤Ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Î³ëÆ£¤Ä¤Å¤ë
AAAçÐ¿¿»ÊÏº¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¸å¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¿ÍÀ¸¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡×¤ò16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£½ÐÈÇ¸µ¤Î¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï5Æü¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÆâÍÆ¤ò²¿ÅÙ¤â½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥ÈÁ°Ìë¤ÈÅöÆü¤Î¿´¶¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤òÁ´Ê¸¸ø³«¤·¤¿¡£
çÐ¤Ï¡¢23Ç¯7·î26Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç¡ÖçÐ¿¿»ÊÏºannouncement¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎÃÉ¾å¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢¤³¤Î¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë·è°Õ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤À·ë²Ì¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¤¿¤á¤ËËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬À¿°Õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢LINE CUBE SHIBUYA¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÄ¾Á°¤Þ¤Ç
¡Ö¡È¥²¥¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤É¤È¡¢³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿¿´Ãæ¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ°Ê²¼¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤ÎÈ´¿è¡þ
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¸å¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Çº£¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤ë¡£¡ÖÃÅ¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¡Ö½ª¤ï¤ì¤Ð³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤½¤ì¤òÊ¤¤¤¤«¤Ö¤»¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤¬Íè¤¿¡£Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÌó2000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Çº£¤«¤é¸À¤¦¤ó¤ä¡Ä¡Ä¡£¤¦¤ï¡Ä¡Ä¡Ø¥²¥¤¡Ù¡¢¤½¤Î°ì¸À¤¬¸À¤¤¤Å¤ì¤§¡Ä¡Ä¡×¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¸À¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡È¥²¥¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤â¤¦¸å¤Ë¤Ï°ú¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¸¶¹Æ¤ò³«¤¡¢¼«¤é¤¬¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
23Ç¯7·î³«ºÅ¤Î¡ÖçÐ¿¿»ÊÏºannouncement¡×¤Ë¤Ï¡¢AAA¤ÎÀ¾ÅçÎ´¹°¡¢±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡¢Æü¹â¸÷·¼¡¢ËöµÈ½¨ÂÀ¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢çÐ¤¬È¯É½¤ò½ª¤¨¡Ö¼Â¤Ïº£Æü¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÍè¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ìºÇ¸åÊý¤Ë¤¤¤¿4¿Í¤Ïµ¯Î©¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£çÐ¤¬¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤´¤á¤ó¡£¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂç¹¥¤¤À¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ËöµÈ¤Ï¡Ö²¶¤ÏSHINJIROÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡Á¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡¢²ñ¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£