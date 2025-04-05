71ºÐÃÄÃÏ¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡¢Î¥º§¡¦»Ò¤É¤â3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¡¦¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤â¤Î¡Ú2025ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
2024Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1·î¡Á6·î¡Ë¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ.jp¡Ù¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿µ»ö¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤1ËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯2·î13Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öÆâ³ÕÉÜ¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·À¤ÂÓ¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢¿ô¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ÎµÕ¶¤ò»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤Ê¤ªÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø71ºÐ¡¢ÃÄÃÏ½»¤Þ¤¤ ËèÄ«¡¢µ¯¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡× ¤¬¤ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿ËÜÅö¤Î¹¬¤»¡Ù¤òÃø¤·¤¿¡¢¥½¥Í ¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¡£¥½¥Í¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¡Ø³Ú¤·¤¯À¸¤ÀÚ¤ë¤³¤È¡Ù¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¢Êª¤ò°¦¤Ç¤ë¥½¥Í ¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¡Ö»ä¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤·¤âÉÝ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
* * * * * * *
Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼Â²È¤¬ÅÝ»º¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë
¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤Ç»Ò¤É¤â£³¿Í¤ÎÊì»Ò²ÈÄí¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Â²È¤¬ÍµÊ¡¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢2001Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇÂç¤Î»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎÂç¤¤Ê¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿Éã¤Î²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø71ºÐ¡¢ÃÄÃÏ½»¤Þ¤¤ ËèÄ«¡¢µ¯¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡× ¤¬¤ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿ËÜÅö¤Î¹¬¤»¡Ù¡ÊÃø¡§¥½¥Í ¥¸¥å¥ó¥³¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë
¤¹¤Ç¤ËÉã¤«¤éÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Äï¤«¤é¡Ö¤È¤¦¤È¤¦²ñ¼Ò¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ð¤µ¤ó¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÇä¤ê¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢£±¤«·î°ÊÆâ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Î¾×·â¤ò¡¢»ä¤Ï°ìÀ¸³¶Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¡¦Ä¹½÷¡¦¼¡½÷¤È£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉËö¤Ã»Ò¤Î¼¡½÷¤¬¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸å¤í½â¤ò´°Á´¤Ë¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¿Æ¤Î»ý¤ÄºâÎÏ¤Ë¤É¤ì¤À¤±°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢½é¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿
¼Â¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿¤³¤È¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¶â¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ËÇä¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÁ´ÉôÇä¤ë¤Ê¤É¡¢£±¤«·î°ÊÆâ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¢³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¡¢»ä¤ÏÀ¸Íè¤Î¸«¤¨¤ÃÄ¥¤ê¤È¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´é¿§°ì¤ÄÊÑ¤¨¤º¡¢¡Ö»ä¤ÏÊ¿µ¤¤è¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ä¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Î¥¤¥ä¤Ê¤ä¤Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¶ÉÌÌ¡¢¤½¤ì¤âÅ·¹ñ¤«¤éÃÏ¹ö¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤»ä¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Ä¤é¤¤´¶¾ð¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤À¤«¤éÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤â¤Î¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤ª¶â¤Î¶ìÏ«¤ò°ìÅÙ¤â¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ëè·îÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶²ÉÝ°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤¦49ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼«Î©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¼Ö¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éû¼ýÆþ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿À°ÂÎ¤Î»Å»ö¤òÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
·ø¼Â¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤éÅöÁ³ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â²È¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤¿¤À¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À°ÂÎ±¡¤Ë¶Ð¤á¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸Ä¿Í¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î»Ü½Ñ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤°Ê³°¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò»Å»ö¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤ËË¬¤ì¤¿»îÎý¤ÏËö´üÀ£Á°¤Î¤¬¤óÆ®ÉÂ¤Ç¤·¤¿
¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿À°ÂÎ±¡¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÇ¯¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¡¢±ßËþ¤ËÂà¿¦¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¾å¤êÄ´»Ò¤Ç¤·¤¿¡£±ï¤¢¤Ã¤ÆÅìµþ¤Ë¤â¤´¤Ò¤¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬Áý¤¨¡¢½ÐÄ¥»Ü½Ñ¥á¥¤¥ó¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆËÜµòÃÏ¤ò¹½¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿·Âçºå¤Î±ØÁ°¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¹½¤¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ò²¿¿Í¤â°é¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»öÎÌ¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤àÍ¾Íµ¤â¤Ç¤¡¢½µ¤Ë²¿Æü¤â¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÎÌóÂ«¤¬Æþ¤ëÆü¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢Ãå¼Â¤Ë³ÈÂçÏ©Àþ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼»ÖË¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é»Å»ö¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡Ö¹¥»ö¡Ê¤³¤¦¤¸¡ËËâÂ¿¤·¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡£
2012Ç¯¤Î½©¤´¤í¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤À¤±¤¬¤È¤ê¤¨¤Ç¡¢Á°Æü¤ÎÈè¤ì¤Ê¤É¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡¢ËèÄ«¡¢¡Ö¤µ¤¢¡¢º£Æü¤Ï¤É¤ó¤Ê£±Æü¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡ª¡×¤È¡¢µ¯¤¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦Æü¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É´ÔÎñ¤Î60¡Ê¿ô¤¨Ç¯61¡ËºÐ¤ò±Û¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÇ¯Îð¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿Èè¤ì¤¬½Ð¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â°ì¸þ¤ËÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»ÒµÜðô¤¬¤ó¡×¤òÈ¯ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤¬¤ó¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡Ö£³£Ã¡×¡£
Ëö´ü¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¬¤óºÙË¦¤¬¹üÈ×Æâ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê½Ñ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤¯À¸¤ÀÚ¤ë¤³¤È¡×¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
¤É¤³¤Þ¤Ç¤â°±¿¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅêÌô¼£ÎÅ¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏËö´üÀ£Á°¤Î¤¬¤ó¤«¤éÀ¸´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤Ê»îÎý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò·è¤á¤ë¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¿©À¸³è¡¢¿çÌ²¤È¤¤¤Ã¤¿·ò¹¯¤Î°Ý»ý¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤âÂçÉÂ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬ËÜÅö¤ÏÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«Åö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»à¤ÎÊ¥¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ºÆ¤ÓÀ¸¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»ä¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯À¸¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿»ÈÌ¿¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¹©É×¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤äÂÎ¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿¤³¤È
¤´²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Þ¤ÏÂçºå»Ô¤Î¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÄÃÏ¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢£±£Ä£Ë¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Ë¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¡£²ÈÂ²¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤ê¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ²¡¹¤È¼ºÇÔ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¼¡¤Ë¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µ¤³Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡õ¥¨¥é¡¼¤ÎËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Åù¿ÈÂç¤Î71ºÐ¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÀ¸³è½Ñ¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ç´°À®¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤Ï¤É¤ó¤É¤óÀ¸³è¤Ë¹©É×¤ò¤³¤é¤·¤Ê¤¬¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Ç¯¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é»ä¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤·¤âÉÝ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íÂç´¿·Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø71ºÐ¡¢ÃÄÃÏ½»¤Þ¤¤ ËèÄ«¡¢µ¯¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡× ¤¬¤ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿ËÜÅö¤Î¹¬¤»¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£