¡Ö¤³¤ì¤¬ÉÂµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡×Î×·î¤ÎÇ¥ÉØ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¡ª
Ç¥¿±¤Î´î¤Ó¤âÂ«¤Î´Ö!? Ç¥ÉØ¤Ë¼¡¡¹¤È¹ß¤ê¤«¤«¤ë»îÎý¤Î¿ô¡¹¡¿¥ä¥±¥Ã¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡ª ¸µ¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯Ç¥ÉØ¤Î°é»ù¥í¥°¡ª¡Ê1¡Ë
¼«¿È¤ÎÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤Î·Ð¸³¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¤¤¿4¥³¥Þ¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¿Íµ¤¤Î¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¥À¥ë¥À¥ë¤Î¥À¥ë»Ò¤µ¤ó¡£Ç¥¿±Ãæ¤ÎÉÔ°Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÈà½÷¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó10¥«·î¤ÎÇ¥¿±´ü´ÖÃæ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥Þ¤ÎÂÎ¤âÆü¡¹ÊÑ²½¡£¤Ä¤ï¤ê¤Ë¤è¤ëÅÇ¤µ¤¤äÆ¬ÄË¡¢Âç¤¤Ê¤ªÊ¢¤Ë¤è¤ê¶Ä¸þ¤±¤Ç¤â²£¸þ¤¤Ç¤â¶ì¤·¤¯¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¡Ä¡£½é¤á¤Æ¤ÎÇ¥¿±¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤¬»Ò¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª
¤½¤ó¤Ê¥À¥ë»Ò¤µ¤ó¤¬Ç¥¿±Ãæ¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä½ÐÍè»ö¤ò¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥À¥ë¥À¥ë¤Î¥À¥ë»ÒÃø¡Ø¥ä¥±¥Ã¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡ª ¸µ¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯Ç¥ÉØ¤Î°é»ù¥í¥°¡ª¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢£Á°¶î¿ØÄË¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯
¢£Î×·îÇ¥ÉØ¡¢¥Ï¡¼¥É
Ãø¡á¥À¥ë¥À¥ë¤Î¥À¥ë»Ò¡¿¡Ø¥ä¥±¥Ã¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡ª ¸µ¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯Ç¥ÉØ¤Î°é»ù¥í¥°¡ª¡Ù