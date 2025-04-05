¤Þ¤â¤Ê¤¯³¹Ãæ¤Ë·Ù»¡´±¤¬°î¤ì¤ë»þ´üÅþÍè!? ¡Ö½Õ¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×4·î6Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ª º£²ó¤Î½ÅÅÀ¼èÄù¤êÆâÍÆ¤Ï¡©
Á´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤ÏËèÇ¯½Õ¤È½©¤ÎÇ¯2²ó¼Â»Ü¡ª¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤âÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë
¡¡2025Ç¯4·î6Æü¤«¤é4·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¡¢¡Ö½Õ¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤³¤Î°ÂÁ´±¿Æ°´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢³¹¤Î»ê¤ë½ê¤Ë·Ù»¡´±¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡º£²ó¤Î·Ù»¡¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀÅª¼èÁÈ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Á´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ä¸òÄÌ¥Þ¥Ê¡¼¤ò¹ñÌ±¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤ÇËèÇ¯2²ó¡¢½Õ¤È½©¤Î»þ´ü¤ËÆâ³ÕÉÜ¤ä·Ù»¡Ä£¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë±¿Æ°¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡©¡× Æ»Ï©¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÖÆæ¤Î¡ú¥Þ¡¼¥¯¡×°ÕÌ£¤Ï¡© ¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê20Ëç¡Ë
¡¡¤³¤Î°ÂÁ´±¿Æ°¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¹Êó¡¦·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢·Ù»¡¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¾ïÅª¤Ë±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë±¿Æ°¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤Î°ÂÁ´±¿Æ°¤Ë´Ø¤·¤Æ·Ù»¡Ä£¤Ï¡Ö·Ù»¡¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀÅª¼èÁÈ¡×¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î»ö¹à¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼
¡¡1¡¡»Ò¤É¤â¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÊâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè°Õ¼±¤ÎÅ°Äì¤ÈÀµ¤·¤¤²£ÃÇÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Êó·¼È¯¤Ê¤É¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò¶¯²½
¡¡2¡¡¤Ê¤¬¤é±¿Å¾Åù¤Îº¬Àä¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Êó·¼È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤È¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»ÈÍÑ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹¹Êó·¼È¯¤ò¿ä¿Ê
¡¡3¡¡¼«Å¾¼Ö¤ª¤è¤ÓÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ»þ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤È¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Î½å¼é¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Êó·¼È¯¤ò¿ä¿Ê
¡¼¡¼¡¼
¡¡¾åµ1¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤Ë´í¸±¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë¸òÄÌ°ãÈ¿¡×¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè38¾ò¤ËÄê¤á¤ë¡Ö²£ÃÇÊâ¹Ô¼ÔÅùË¸³²Åù°ãÈ¿¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¾ò¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤ä¼«Å¾¼Ö²£ÃÇÂÓ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëºÝ¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ê¤É¤òÅÏ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ê¤É¤ÎÄ¾Á°¤ÇÄä»ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦µÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ê¤É¤ò²£ÃÇÃæ¤Þ¤¿¤Ï²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊâ¹Ô¼Ô¡¦¼«Å¾¼Ö¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤Ê¤É¤ÎÄ¾Á°¤Ç°ì»þÄä»ß¤·¡¢¤½¤ÎÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²£ÃÇÊâ¹Ô¼ÔÅùË¸³²Åù°ãÈ¿¤¬À®Î©¤·¡¢¸¡µó¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤Î¼êÁ°30£í¡Á50£íÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤··Á¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÆ»Ï©É¸¼¨¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤··Á¥Þ¡¼¥¯¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ºÝ¤Ï¤½¤ÎÀè¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾åµ1¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ³ØÏ©¤Ç¡ÖºÇ¹âÂ®ÅÙ°ãÈ¿¡×¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¦Ê¬²ò¤·¤Æ¼«Í³¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡Ö²ÄÈÂ¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁõÃÖ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÁõÃÖ¤Ï¾ì½ê¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÄÌ³ØÏ©¤ä¶¹¤¤À¸³èÆ»Ï©¤Ê¤É¤Ç¤ÎÂ®ÅÙ°ãÈ¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë4·î¤ÏÄÌ³Ø¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·Æþ³Ø¤Î»ùÆ¸¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌ³ØÏ©¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼¡¤Ë¾åµ2¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁàºî¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤ä¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥ÈÌ¤ÃåÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¶¯²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½Âå¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¿¨¤ë¤³¤È¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±¿Å¾Ãæ¤ËÄÌÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ»ÈÍÑÅù°ãÈ¿¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾åµ3¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Å¾¼Ö¤äÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»ØÆ³¡¦¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°¼ÁÀ¤Î¹â¤¤¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ï¡ÖÀÖÀÚÉä¡×¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¡¢·º»öÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯Ãæ¤ËÀÖÀÚÉä¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿°ãÈ¿¤Ï°ì»þÉÔÄä»ß¤¬2Ëü1833·ï¡¢¿®¹æÌµ»ë¤¬2Ëü1088·ï¡¢¼×ÃÇÆ§ÀÚÎ©Æþ¤ê¤¬3220·ï¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤â¤¤Á¤ó¤È¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÔ¿´Éô¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ÉÍøÍÑ¼Ô¤¬¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤º¡¢´í¸±¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Î±¿Å¾¶Ø»ß¡×¤ä¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÀßÃÖ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤òÎ±°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡4·î6Æü¤«¤é4·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¡¢½Õ¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æüº¢¤«¤é°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î±¿Å¾¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£