¶Ã¤¤Î¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³ÆÍÇËË¡¤â¡ª¡¡¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡ÙÅìÂ¼¥¢¥¥³¡È¾Ð·â¡É¤Î¹ÔÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤È¤á
¡¡±ÊÌî²ê°ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¡£Ì¡²è²È¡¦ÅìÂ¼¥¢¥¥³¤Î¼«ÅÁÅªºîÉÊ¤ò¡¢ÅìÂ¼¼«¿È¤ÎµÓËÜ¤Ë¤è¤ê±Ç²è²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿²¸»Õ¤È¤Î¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤9Ç¯´Ö¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÎÞ¤¬°î¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀÚ¤Ê¤¤Êª¸ì¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¼ÂÏÃ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÅìÂ¼¼«¿È¤Î·Ð¸³¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡È¾Ð·â¡É¤Î¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âËþºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÂ¼¤Ë¤è¤ë¾Ú¸À¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡È¼ÂÏÃ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤Î°ìÉô¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ùµ´¶µ»Õ¡¦Æü¹â¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤È¡ÈÅ·Á³·Ï¡ÉÎ¾¿Æ¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡¢MEGUMI¡Ë
¢£³¨²è¶µ¼¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÄÃÝÅá¤òÊÒ¼ê¤ËÅÜ¹æ¤òÈô¤Ð¤¹¡ÈºÇ¶²¡Éµ´¶µ»Õ¡ª
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ä¡¢¤°¤¦¤¿¤é¹â¹»À¸¤ÎÌÀ»Ò¡Ê±ÊÌî¡Ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌ¡²è¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÌÀ»Ò¤Ï¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÈþÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤¬¡¢¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î³¨²è¶µ¼¼¤Ç½Ð²ñ¤¦¤Î¤¬¡¢¡È¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡É³¨²è¶µ»Õ¡¦Æü¹â¡ÊÂçÀô¡Ë¤À¡£³¨²è¶µ¼¼¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÆü¹â¤ÎÊÒ¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«ÃÝÅá¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÀ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Î¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤ò¸«¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ´Á³²¼¼ê¥¯¥½¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¡Ö¥¯¥½¡ª¡¡¥¯¥½¡ª¡¡¥¯¥½¡ª¡×¡Ö²¿100²ó¤ÈÉÁ¤±¡ª¡×¤ÈÅÜ¹æ¤òÈô¤Ð¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¥ÉÆÍ¤¤ä¥¢¥¤¥¢¥ó¥¯¥í¡¼¤â¤ª¸«Éñ¤¤¤¹¤ë¡Èµ´¶µ»Õ¡É¤Ã¤×¤ê¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÁ¤Â³¤±¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆü¹âÀèÀ¸¤ÎÄ¶¥¹¥Ñ¥ë¥¿»ØÆ³¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢°ìÅÙ¤Ï³¨²è¶µ¼¼¤«¤é¤ÎÆ¨Ë´¤ò»î¤ß¤ëÌÀ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð½µ5¤Ç³¨²è¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¦±©ÌÜ¤Ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤Ë¤â¡¢Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÌÀ»Ò¤ò°ú¤¤º¤ê²ó¤¹Æü¹âÀèÀ¸¤Î»Ñ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿äÁ¦Æþ»î¤ËÍî¤Á¤¿ÌÀ»Ò¡¢ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¥À¥¦¥ó¥¸¥ó¥°¡É¡ª¡¡»×¤ï¤ÌºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤òÆÍÇË
¡¡Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÈþÂç¼õ¸³¤ò·è°Õ¤·³¨²è¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿ÌÀ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´Î¿´¤ÎÈþ½Ñ°Ê³°¤ÎÊÙ¶¯¤ÏÁ´¤¯¤Î¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦¡È¤°¤¦¤¿¤é¤Ã¤×¤ê¡É¤òÈ¯´ø¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¿äÁ¦ÏÈ¤Ç¼õ¸³¤¹¤ë¤â¸«»ö¤Ë·âÄÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿ÌÀ»Ò¤¬ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¡Ö¥À¥¦¥¸¥ó¥°¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ºîÀï¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÀ»Ò¤Ï¥À¥¦¥¸¥ó¥°¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÌÏ»î¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤»¤º¤Ë¤¢¤ä¤·¤²¤Ê¤â¤Î¤ËÍê¤í¤¦¤È¤¹¤ëÌÀ»Ò¤ËÆü¹âÀèÀ¸¤ÏÂç·ãÅÜ¡Ä¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¼¤«ÂçÀä»¿¤¹¤ë»ÏËö¡£¤½¤ó¤ÊÌÀ»Ò¤Î¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤±³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â·àÃæ¤Ë¤Ï¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ì¼¤ò¡ÈÁª¼ê¡É¤È¸Æ¤ÖÉã¤Ë¡¢¥È¡¼¥ó¤ò¤·¤ã¤â¤¸¤ÇÅ½¤ëÊì¡Ä¡ÈÅ·Á³·Ï¡ÉÎ¾¿Æ¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¡¢ÅìÂ¼¥¢¥¥³¤âÀä»¿
¡¡ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌ¡²è¤ò°¦¤¹¤ëÌ¼¡¦ÌÀ»Ò¤òÅ®°¦¤·¡¢³¨¤òÉÁ¤±¤Ð¡ÖµÜºê¤Î¼êÄÍ¼£Ãî¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¤È²á¾ê¤ËË«¤á¾Î¤¨¤ë¡ÈÅ·Á³·Ï¡É¤ÊÎ¾¿Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÒ¼ê¤Ë¤Ï²Û»Ò¥Ñ¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¼¤ò¡ÈÌÀ»ÒÁª¼ê¡É¤È¸Æ¤ÖÉã¿Æ¤Ë¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¼êÀè¤Î´ïÍÑ¤µ¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥È¡¼¥ó¤ò¤·¤ã¤â¤¸¤ÇÅ½¤ê¤³¤Ê¤¹Êì¿Æ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÂ¼¤Ë¤è¤ë¤ÈÁ´¤Æ¼ÂÏÃ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅìÂ¼¤Ï¤Î¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö´ÆÆÄ¤¬»ä¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£»ä¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤â¼Â¤Î¿Æ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡»î¼Ì¤ò´Ñ¤Ë¤¤¿½¾»ÐËå¤â¡È»÷¤Æ¤ë»÷¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÂ¼¤Ë¤è¤ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡È¾Ð·â¡É¤Î¼ÂÏÃ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ËÜºî¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤°¤¦¤¿¤é¤Ç¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÊÌÀ»Ò¤Î»Ñ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÅìÂ¼¼«¿È¤¬¡È¤º¤Ã¤ÈÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦²¸»Õ¡¦Æü¹âÀèÀ¸¤È¤Î9Ç¯¤ËÅÏ¤ëÀÚ¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤¤Êª¸ì¤ò¡¢·à¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¤Ï¡¢5·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢£³¨²è¶µ¼¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÄÃÝÅá¤òÊÒ¼ê¤ËÅÜ¹æ¤òÈô¤Ð¤¹¡ÈºÇ¶²¡Éµ´¶µ»Õ¡ª
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ä¡¢¤°¤¦¤¿¤é¹â¹»À¸¤ÎÌÀ»Ò¡Ê±ÊÌî¡Ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌ¡²è¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÌÀ»Ò¤Ï¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÈþÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤¬¡¢¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î³¨²è¶µ¼¼¤Ç½Ð²ñ¤¦¤Î¤¬¡¢¡È¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡É³¨²è¶µ»Õ¡¦Æü¹â¡ÊÂçÀô¡Ë¤À¡£³¨²è¶µ¼¼¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÆü¹â¤ÎÊÒ¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«ÃÝÅá¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÀ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Î¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤ò¸«¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ´Á³²¼¼ê¥¯¥½¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¡Ö¥¯¥½¡ª¡¡¥¯¥½¡ª¡¡¥¯¥½¡ª¡×¡Ö²¿100²ó¤ÈÉÁ¤±¡ª¡×¤ÈÅÜ¹æ¤òÈô¤Ð¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¥ÉÆÍ¤¤ä¥¢¥¤¥¢¥ó¥¯¥í¡¼¤â¤ª¸«Éñ¤¤¤¹¤ë¡Èµ´¶µ»Õ¡É¤Ã¤×¤ê¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÁ¤Â³¤±¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆü¹âÀèÀ¸¤ÎÄ¶¥¹¥Ñ¥ë¥¿»ØÆ³¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢°ìÅÙ¤Ï³¨²è¶µ¼¼¤«¤é¤ÎÆ¨Ë´¤ò»î¤ß¤ëÌÀ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð½µ5¤Ç³¨²è¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¦±©ÌÜ¤Ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤Ë¤â¡¢Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÌÀ»Ò¤ò°ú¤¤º¤ê²ó¤¹Æü¹âÀèÀ¸¤Î»Ñ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿äÁ¦Æþ»î¤ËÍî¤Á¤¿ÌÀ»Ò¡¢ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¥À¥¦¥ó¥¸¥ó¥°¡É¡ª¡¡»×¤ï¤ÌºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤òÆÍÇË
¡¡Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÈþÂç¼õ¸³¤ò·è°Õ¤·³¨²è¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿ÌÀ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´Î¿´¤ÎÈþ½Ñ°Ê³°¤ÎÊÙ¶¯¤ÏÁ´¤¯¤Î¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦¡È¤°¤¦¤¿¤é¤Ã¤×¤ê¡É¤òÈ¯´ø¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¿äÁ¦ÏÈ¤Ç¼õ¸³¤¹¤ë¤â¸«»ö¤Ë·âÄÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿ÌÀ»Ò¤¬ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¡Ö¥À¥¦¥¸¥ó¥°¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ºîÀï¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÀ»Ò¤Ï¥À¥¦¥¸¥ó¥°¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÌÏ»î¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤»¤º¤Ë¤¢¤ä¤·¤²¤Ê¤â¤Î¤ËÍê¤í¤¦¤È¤¹¤ëÌÀ»Ò¤ËÆü¹âÀèÀ¸¤ÏÂç·ãÅÜ¡Ä¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¼¤«ÂçÀä»¿¤¹¤ë»ÏËö¡£¤½¤ó¤ÊÌÀ»Ò¤Î¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤±³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â·àÃæ¤Ë¤Ï¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ì¼¤ò¡ÈÁª¼ê¡É¤È¸Æ¤ÖÉã¤Ë¡¢¥È¡¼¥ó¤ò¤·¤ã¤â¤¸¤ÇÅ½¤ëÊì¡Ä¡ÈÅ·Á³·Ï¡ÉÎ¾¿Æ¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¡¢ÅìÂ¼¥¢¥¥³¤âÀä»¿
¡¡ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌ¡²è¤ò°¦¤¹¤ëÌ¼¡¦ÌÀ»Ò¤òÅ®°¦¤·¡¢³¨¤òÉÁ¤±¤Ð¡ÖµÜºê¤Î¼êÄÍ¼£Ãî¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¤È²á¾ê¤ËË«¤á¾Î¤¨¤ë¡ÈÅ·Á³·Ï¡É¤ÊÎ¾¿Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÒ¼ê¤Ë¤Ï²Û»Ò¥Ñ¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¼¤ò¡ÈÌÀ»ÒÁª¼ê¡É¤È¸Æ¤ÖÉã¿Æ¤Ë¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¼êÀè¤Î´ïÍÑ¤µ¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥È¡¼¥ó¤ò¤·¤ã¤â¤¸¤ÇÅ½¤ê¤³¤Ê¤¹Êì¿Æ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÂ¼¤Ë¤è¤ë¤ÈÁ´¤Æ¼ÂÏÃ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅìÂ¼¤Ï¤Î¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö´ÆÆÄ¤¬»ä¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£»ä¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤â¼Â¤Î¿Æ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡»î¼Ì¤ò´Ñ¤Ë¤¤¿½¾»ÐËå¤â¡È»÷¤Æ¤ë»÷¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÂ¼¤Ë¤è¤ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡È¾Ð·â¡É¤Î¼ÂÏÃ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ËÜºî¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤°¤¦¤¿¤é¤Ç¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÊÌÀ»Ò¤Î»Ñ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÅìÂ¼¼«¿È¤¬¡È¤º¤Ã¤ÈÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦²¸»Õ¡¦Æü¹âÀèÀ¸¤È¤Î9Ç¯¤ËÅÏ¤ëÀÚ¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤¤Êª¸ì¤ò¡¢·à¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¤Ï¡¢5·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£