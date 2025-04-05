NBA»þÂå¤Ë±óÀ¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ëÌó1Ëü5000±ß¡ÄÅÏÊÕÍºÂÀ¡Ö¡È²¿¤Î¤ª¶â¡©¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÏÊÕÍºÂÀ¡Ê30¡áÀéÍÕJ¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ÀéÍÕ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£NBA»þÂå¤Ë¥Á¡¼¥à¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤ÏÅÏÊÕ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÂåÉ½¤ÇÀéÍÕ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ëÉÙ³ßÍ¦¼ù¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÃÌ¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤ÈNBA¤È¤Î°ã¤¤¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¤ÏNBAÆÃÍ¤ÎÉ÷½¬¤È¤·¤Æ¡¢1Æü¤Î±óÀ¬¤Ë¤Ä¤Ìó1Ëü5000±ß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÃë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡£¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«Ãë¤Ï¿©»ö¤¬½Ð¤ë¡£¤À¤«¤é1Ëü5000±ß¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÌë¤·¤«»È¤¤Æ»¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â1¿©¤Ç1Ëü5000±ß¤Ê¤ó¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤¡£NBA¥ë¡¼¥¡¼¤ÎºÇÄãµëÎÁ¤Ï1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢KD¡Ê¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ë¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È50²¯±ß¤È¤«¤À¤«¤é¤½¤Î1Ëü5000±ß¤Ï¡È²¿¤Î¤ª¶â¡Ä¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤â¤½¤âµëÎÁ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÉÙ³ß¤Ï¡ÖNBA¤Ç1Ëü5000±ß¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡È¾¯¤Ê¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÏÊÕ¤Ï¡Ö10Æü¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç15¡Á20Ëü±ß¶á¤¯¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡Ä°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£