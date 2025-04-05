¤½¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¡ª ¹ñÆ»Âç½ÂÂÚ¤ÇÆ³¤«¤ì¤¬¤Á¤Ê¡È¥ä¥Ð¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¡É ¹âÂ®¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á»þ¤ËÃí°Õ¡ª ·²ÇÏ
·²ÇÏ¸©Æâ¤Ç´Ø±ÛÆ»¤ËÊÂ¹Ô¤¹¤ë¹ñÆ»17¹æ¤Ë¤Ï¡¢ËÌÉô¤Î¿·³ã¸©¶¥¨¥ê¥¢°Ê³°¤Ë¤â¡ÈÆñ½ê¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£´Ø±ÛÆ»¤ÎÂåÂØÏ©¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¯¥Ð¥¤¥Ñ¥¹·úÀß¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¡¢¥Ê¥Ó¤Ê¤É¤Ç¡ÖÍøº¬Àî¤ÎÂÐ´ß¡×¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
·²ÇÏ¤ÎÍøº¬Àî¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¹¤Þ¤ë¡×Æñ½ê
¡¡Ê¿ÃÏ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢»³³Ù¤ÎÀê¤á¤ëÌÌÀÑ¤¬Â¿¤¤²æ¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å´Æ»¤äÆ»Ï©¤Î·úÀß¤Ï¡ÖÃÏ·Á¤È¤ÎÀï¤¤¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·²ÇÏ¸©¤Î¤Û¤ÜÃæ±ûÉô¡¢½ÂÀî»Ô¤È¾ÂÅÄ»Ô¤È¤Î»Ô¶¤Ë¤¢¤ë¡Ö°½¸Í·ÌÃ«¡×¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿·úÀß¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Àï¤¤¤ÎÀ×¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â´äð«Æ»¤Î²¼Î®Â¦¹£¸ý¡£º¸¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏJR¾å±ÛÀþ¤Î¥È¥é¥¹¤Ç¡¢¶¶µÓ¤È¥È¥ó¥Í¥ë¹£¸ý¤¬°ìÂÎ¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿¢Â¼Í´²ð»£±Æ¡Ë
¡¡¤³¤³¤ÏËÌ¤Î¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î»³³ÙÉô¤ò¿å¸»¤È¤¹¤ëÍøº¬Àî¤¬¡¢À¾¤Î»Ò»ý»³¡¢Åì¤ÎÀÖ¾ë»³¤È¤Î´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¿¼¤¤¶®Ã«ÃÏ·Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤ÎÃ«´Ö¤òJR¾å±ÛÀþ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆ»17¹æ¤¬ÆîËÌ¤ËÁö¤ê¡¢½ÂÀî»Ô¤È¾ÂÅÄ»Ô¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÂÅÄ»Ô°ÊËÌ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÍøº¬Àî¤ÎV»úÃ«¤ÎÃÏ·Á¤¬¡¢ºÇ¤â¶¹¤Þ¤ë²Õ½ê¤¬°½¸Í·ÌÃ«¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤ÁÌó100Ç¯Á°¤ÎÂçÀµ»þÂå¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿¾å±ÛÀþ¤Ï¡¢S»ú¤Ë¼Ø¹Ô¤¹¤ëÍøº¬Àî¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë±¦´ß¤«¤éº¸´ß¤ËÅÏ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ±¦´ß¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤ò¤¿¤É¤ê¡¢º¸´ß¤òÁö¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹ñÆ»17¹æ¤Ï±¦´ß¤Î³³²¼¤ò¤¨¤°¤ë¤è¤¦¤ËÄÌ¤µ¤ì¡¢¶®Ã«¤ÎºÇ¶¹Éô¤Ç¤ÏÌó800m¤Ë¤ï¤¿¤ê¥í¥Ã¥¯¥·¥§¡¼¥É¤¬ÃÇÂ³¤·¡¢ÍîÀÐ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤«¤éÄÌ¹Ô¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¶è´Ö¤Ï½ÄÊý¸þ¤Î¤¦¤Í¤ê¤â´Þ¤á¤¿Àþ·Á¤Î°¤µ¤«¤é»ö¸Î¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÂ¹Ô¤¹¤ë´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤¬Ç»Ì¸¤äÀÑÀã¤Ê¤É¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂåÂØÏ©¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¸½ºß¡¢2ËÜ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤È¶¶ÎÂ¤Ç¤³¤³¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡Ö°½¸Í¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¹ñÆ»17¹æ¤«¤éÍøº¬Àî¤ò¶´¤ó¤ÀÂÐ´ß¤Ë¤â¡¢Íøº¬Àî¤ÈÊÂ¹Ô¤¹¤ëÆ»Ï©¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö·²ÇÏ¸©Æ»255¹æ²¼µ×²°½ÂÀîÀþ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¸©Æ»255¹æ¤Ï¡¢½ÂÀî»Ô¤È¾ÂÅÄ»Ô¤ò¹ñÆ»17¹æ¤È¤ÏÊÌ¥ë¡¼¥È¤Ç·ë¤ÖÆ»¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ô³¹ÃÏ¼þÊÕ¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÆ»Éý¤ò»ý¤Ã¤¿Æ»Ï©¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¸òÄÌ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Î¾»Ô¤ò·ë¤Ö°ÜÆ°¤Î¥ë¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°½¸Í·ÌÃ«ÉÕ¶á¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îµ»ÎÌ¤ä¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄÌ¤êÈ´¤±¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¡ÈÆñ½ê¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ê¥Ó¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ò°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¡×
¡¡½ÂÀî¤«¤é¸©Æ»255¹æ¤òËÌ¾å¤¹¤ë¤È¡¢JRÄÅµ×ÅÄ±Ø¼êÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÆ»¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ÄÅµ×ÅÄ¤Î½¸Íî¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Æ»Éý¤Ï¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤â¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢½¸Íî¤òÈ´¤±¤ë¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ÏÉü³è¤·¡¢ºÆ¤ÓÁö¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÇ³³¤Ë¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê°½¸Í·ÌÃ«¤Î¹ñÆ»17¹æ¡£¤½¤ÎÍîº¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¡¢¥í¥Ã¥¯¥·¥§¡¼¥É¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¿á¤ÉÕ¤±¡¢ÍîÀÐËÉ»ß¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Æó½Å»°½Å¤ÎËÉ¸æºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿¢Â¼Í´²ð»£±Æ¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÀè¡¢Íøº¬Àî¤Ë¶áÀÜ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡¢Æ»Ï©¤ÎÉ½¾ð¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±«ÎÌ¤Ë¤è¤ëÄÌ¹Ô»ß¤áµ¬À©¤Î´ÇÈÄ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤Ëµ¤¤ò»È¤¦Æ»Éý¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¡¼¥Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¸«ÄÌ¤·¤â°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±«¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¡¢Ï©¾å¤ËÂç¤¤ÊÍîÀÐ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÓÃæ¤ËÌÀ¤«¤ê¶è´Ö¤ò¶´¤à¡ÖÄ»»³ð«Æ»¡×¡ÖÉÔÆ°ð«Æ»¡×¤òÈ´¤±¡¢Ãª²¼¡Ê½ÂÀî»Ô¡Ë¤Î½¸Íî¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÅÄ±àÉ÷·Ê¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï°ÂÅÈ¤Ë¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆ»Ï©¤ÎºÇÆñ´Ø¶è´Ö¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÆ¤ÓÍøº¬Àî¤¬¶á¤Å¤¡¢ÂÐ´ß¤ËÅÏ¤ë¡Ö°½¸Í¶¶¡×¤ÎT»úÏ©¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¤ÏÍøº¬Àî¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯±¦¤Ë¥«¡¼¥Ö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÆÅÙ¤Î±«ÎÌ¤Ë¤è¤ëÄÌ¹Ô»ß¤áµ¬À©¤Î´ÇÈÄ¤È¡¢¹â¤µÀ©¸Â¤Î¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢»Ñ¤ò¸½¤¹¤Î¤¬¡Ö¹â´äð«Æ»¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Ï¹â¤µÀ©¸Â3.2m¤Îµ¬À©É¸¼±¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¡ÖÉý¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö·Á¾õ¡×¤Î¤Û¤¦¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Æ»Éý¼«ÂÎ¤Ï3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨·Ú¼«Æ°¼ÖÆ±»Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥È¥ó¥Í¥ëÆâÉô¤¬¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æþ¸ý¤«¤é¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤ÎÂ¸ºß¤â¸«ÄÌ¤»¤Þ¤»¤ó¡£½é¸«¤Ç¤Ï¡¢¿ÊÆþ¤Ëí´í°¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤Ï100m¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÂÐ¸þ¼Ö¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬¤³¤Î¶¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤·¤ÆÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¼êÁ°¤«¤é¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿ôÅÙÌÄ¤é¤·¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤Ë¼«¼Ö¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¼«¼Ö¤¬¤½¤¦¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤¬¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¤ï¤«¤é¤º¤Ë¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤ÏÌÈ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸åÂ³¼Ö¤¬¤¤¤ë¤È¡¢ÄÌ¤êÈ´¤±¤Ï¤µ¤é¤Ëº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ø±ÛÆ»¤¬¡ÖÄÌ¹Ô»ß¤á¡×¤Î»þ¤³¤½Í×Ãí°Õ¡ª
¡¡¤³¤Î¹â´äð«Æ»¤ÎÂ¸ºß¤³¤½¤¬¡¢¸©Æ»255¹æ¤ò½ÂÀî»Ô³¹ÃÏ¤«¤é¾ÂÅÄ»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤Î¥ë¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´Ø±ÛÆ»¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹ñÆ»17¹æ¤Ï½ÂÀî¤«¤é¾ÂÅÄ¤Þ¤Ç¡¢1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ëÂç½ÂÂÚ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤¬¤³¤Î¸©Æ»255¹æ¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÄÌ¤êÈ´¤±º¤Æñ¤Ê¤³¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ò´Þ¤à¶¹ð§¶è´Ö¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÆ³¤«¤ì¤¿ÃÏÍýÉÔ°ÆÆâ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸½ºß»ö¶ÈÃæ¤Î°½¸Í¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¬´°À®¤·¡¢´Ø±ÛÆ»¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á»þ¤Ç¤â¡¢¹ñÆ»17¹æ¤ÇÂç¤¤Ê½ÂÂÚ¤Ê¤¯¤³¤Î¶è´Ö¤ÎÄÌ¤êÈ´¤±¤¬¤Ç¤¤ë»þ´ü¤¬Áá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Þ¤¹¡£