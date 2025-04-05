ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¸µÆ±Î½¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¡¡»î¹çÁ°¤Ë¥Ï¥°¤·¤ÆÃÌ¾Ð¡Ö¡È¤·¤Ð¤é¤¯¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3¡½2¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ3¡½2¤Ç¾¡Íø¡£³«Ëë¤«¤é8Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º²¦¼Ô¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡½é²ó1»à¤«¤é2ÈÖ¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¡¦»³ËÜÍ³¿¤«¤é»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¡£3ÈÖ¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤Î2µåÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥¿¡¼¥Ê¡¼¤¬»³ËÜ¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ»°ÎÝ¤ØÁö¤ê¡¢»³ËÜ¤Î»°ÎÝ¤Ø¤Î°Á÷µå¤òÍ¶¤Ã¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë¤Ï¥¹¥È¥Ã¥È¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é°ìÎÝÁö¼Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢¥Þ¡¼¥·¥å¤¬ÆóÎÝ¤Ø¤Î¥´¥í¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ»°ÎÝÁö¼Ô¤ò´Ô¤·¤ÆÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥ÈÊá¼ê¤Î¶¯¸ª¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£8²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï°ìÎÝÁö¼Ô¡¦ÂçÃ«¤ÎÆóÅð¤òÁË»ß¡£9²ó¤Ï1»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÁö¥Æ¡¼¥é¡¼¤ÎÆóÅð¤òÁË»ß¤·¡¢»°¿¶Ê»»¦¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ËÂçÃ«¤ÈÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥·¥å¤¬ËÜ»æ¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£7²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÆó¥´¥í¤ÇÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¾ìÌÌ¤Ï¥é¥ó¥¨¥ó¥É¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö°ã¤¦¡£¥¹¥È¥Ã¥È¤¬Áö¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¡¢¥¤¥¨¡¼¥Ä¤¬ÆâÂ¦¤Ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¥´¥í¤òÂÇ¤Á¡¢»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤òÈò¤±¡¢¥¹¥È¥Ã¥È¤ÎÁöÎÝ¤¬»ä¤Î»Å»ö¤òÍÆ°×¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿»³ËÜÍ³¿¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¼ê¤À¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤µå¼ï¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À©µå¤â¤¤¤¤¡£Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤â¸¸ÏÇÅª¤Ç¡¢¤À¤«¤éÊÑ²½µå¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Â®µå¤â¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¡£Ã¦Ë¹¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Éð´ï¤À¡£µåÂ®¤¬Â®¤¤¤·¡¢¥¾¡¼¥ó¤Î°ìÈÖ²¼¤Ë¤¦¤Þ¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Åê¼ê¤À¡£º£Æü¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ËÂçÃ«¤È²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà¤Ë²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢¹¬±¿¤òµ§¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¹¬±¿¤Ï¤¢¤Þ¤êµ§¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â»ä¤ÏæÆÊ¿¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ë¤¤¤¿º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÃË¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤·¡¢Èà¤ÏÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢Ìîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£Èà¤È·Ú¤¯¥Ï¥°¤·¤Æ¡¢¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¤ä¤Ä¤À¤è¡×¤È¾Ð´é¡£Á°²ó²ñ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµîÇ¯ÂÐÀï¤·¤Æ°ÊÍè¤À¡£¤À¤«¤éÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤â²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÌÀÆü¤â¤Þ¤¿Èà¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£