20th Century¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áý¿£¤·¤¿¡Ö¥Í¥Ð¥®¥Ð ~Never Give Up!~¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ü¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
20th Century¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Í¥Ð¥®¥Ð ~Never Give Up!~¡×¤¬4·î9Æü(¿å)¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡20th Century ²èÁü
¿·¶Ê¡Ö¥Í¥Ð¥®¥Ð ~Never Give Up!~¡×¤Ï¡Ö·¯¿§»×¤¤¡×¡ÖÀÄ¤¤¥¤¥Ê¥º¥Þ¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÎÓÅÄ·ò»Ê x CHOKKAKU¡×¤Î²«¶â¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¡¢·ÚÌ¯¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î»ì¤¬¶Á¤¯1¶Ê¡£
¢¥¡Ö¥Í¥Ð¥®¥Ð ~Never Give Up!~¡×
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï²Î»ì¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¡Ö·Ò¤¬¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ìµ¸Â¤ËÁý¿£¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ë¥å¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¥È¥Ë¥»¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢iTunes/¥ì¥³¥Á¥ç¥¯/mora ¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÆÃÅµ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃµ¤¹¡¢±£¤·¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È²èÁü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï4·î9Æü(¿å)¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÆÃÁÜ£¹¡¡final season¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
4·î9Æü(¿å)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÎÓÅÄ·ò»Ê
ÊÔ¶Ê¡§CHOKKAKU
¢£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Û
20th Century¡Ø¥Í¥Ð¥®¥Ð ~Never Give Up!~¡Ù
iTunes/¥ì¥³¥Á¥ç¥¯/mora ¤Ë¤Æ¡¢20th Century¡Ø¥Í¥Ð¥®¥Ð ~Never Give Up!~¡Ù¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë³Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤Î±£¤·¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥²¡¼¥à²èÁü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§2025/4/9(¿å)¡Á2024/4/15(²Ð)23:59
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯