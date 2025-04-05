3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ØChameleon¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÈ¯É½¡ª ¥¥é¥¥é¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¡¢Ç®¤¤¥Ð¥ó¥É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢A¤§! group¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¥ì¥Ý
Á´¹ñ7ÅÔ»Ô30¸ø±é¤ÇÌó36Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎA¤§! group¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØD.N.A¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤«¤Ä½é¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤«¤é¡¢3·î30Æü¡ÊÆü)Ãë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎA¤§1Æü¤òºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¡½¡½¡£¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤À¤±¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¡É¡½¡½¡£A¤§! group¤Î¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ØA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡Ù¡£²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎµÒÀÊ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢³«±éÁ°¤Ë¡ÖËÜÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¶õµ¤¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Î¾å¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤äÇï¼ê¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£A¤§! group¤Ç¤·¤«ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëDNA¤¬ÂÎÆâ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¡¢Èà¤é¤Î¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤ËÃ¦Ë¹¤À¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢°ìÌÌµðÂç¤Ê¸¦µæ½ê¤Î¥»¥Ã¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤¬¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î5¿§¤Î±ÕÂÎ¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿¥«¥×¥»¥ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÅ¾Á÷ÁõÃÖ¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥×¥»¥ë¤«¤é5¿Í¤¬ñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¡£Á´¿È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¹ë²Ú°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Àª¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡Ö¡ÔA¡ÕBEGINNING¡×¡£½ÐÈ¯ÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤³¤¦¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¶Ê¤Ï¡¢Ëë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹¶¤á¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£º£²ó¤ÏËöß·À¿Ìé¤µ¤ó¤¬±é½Ð¡¢¹½À®¡¢°áÁõ¤òÃ´Åö¤·¡¢²Î¤Ë¥À¥ó¥¹¡¢¥Ð¥ó¥É¤ä¤ª¾Ð¤¤¤Ê¤É¡¢A¤§! group¤Î°äÅÁ»Ò¤¬Á´³«¤ËÃí¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡£¡ØD.N.A¡Ù¤Î¸Þ³Ñ·Á¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¹âÍÈ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖHey¡ª ²£ÉÍ¡¢³Ú¤·¤à½àÈ÷¤Ï¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¤¡©¡¡¤¤¤¤¤Í¤§¡Á¡¢º£Æü¤Ï²¶¤é¤ÈºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤ÈËöß·¤µ¤ó¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢2¶ÊÌÜ¤Î¡ÖFirebird¡×¤Ø¡£¡Ö¤¤¤¯¤¾¡¢²£ÉÍ¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È±ê¤ÎÆÃ¸ú¤¬·ã¤·¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈô¤Ó¸ò¤¦¡£Ëöß·¤µ¤ó¤Î¡ÖÇ®¤¯¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤Î¥¥á¥¼¥ê¥Õ¤â¥»¥¯¥·¡¼Á´³«¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬²ÃÂ®¡£º´Ìî¾½ºÈ¤µ¤ó¤Î¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÛµ¤¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖËÍ¤éA¤§! group¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¤ó!!!!!¡×¡££±¿Í¤º¤Ä¸ÄÀÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡Ö¥à¥µ¥·¥ÎÎØÉñ¶Ê¤ÎÀµÌç¤¯¤ó¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬¡Ö¾½ºÈ¤Î¶»¥¥å¥ó¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Á¢ö¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤Æ²Î¤¦¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ²¶¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¡¡Ä¡©¡×¤È¡¢ÀµÌç¤µ¤ó±é¤¸¤ë°¤ÀîÎ¶Ê¿¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¯º´Ìî¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ë²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë¡£
5¶ÊÌÜ¤Î¡ÖColorful Days¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÇò°áÁõ¤«¤é°ì½Ö¤Ç°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¡£¾®Åç·ò¤µ¤ó¤Ï²«¿§¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤µ¤ó¤ÏÀÖ¡¢ÀµÌç¤µ¤ó¤Ï»ç¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤ÏÀÄ¡¢Ëöß·¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤È¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢âÁ¤·¤¤¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¡£¥¥é¥¥é¤Î»æ¿áÀã¤Îµ±¤¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤«¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤ÈÁð´Ö¤µ¤ó¤¬ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç²Î¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Ï¥°¤·¹ç¤¦»Ñ¤äÀµÌç¤µ¤ó¤Èº´Ìî¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤â¡£¥é¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬¥Ï¡¼¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥é¤ò¥Õ¥ëÈ¯´ø¡£Â³¤¯¡ÖWonderful!!¡×¤Ç¤â5¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥é¥¥éÁ´³«¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î¼¡¤Ï¡¢Ç®ÅòÉ÷Ï¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁð´Ö¤µ¤ó¤ÈÀµÌç¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸«¼é¤ë¤ª¾Ð¤¤¿§¶¯¤¤±ÇÁü¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¤ªÌóÂ«ÅªÅ¸³«¤òÁð´Ö¤µ¤ó¤ËÍ×µá¤¹¤ëÀµÌç¤µ¤ó¡£ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤¦¤Ã¤¹¡Á!!¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀµÌç¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËA¤§! group ¤é¤·¤¤¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤¬Á´³«¤À¡£
±ÇÁü¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¸å¡¢½øÈ×¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤È°ìÊÑ¡£¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦À¤³¦¤ØÍ¶¤¦¡£ÍÎ´Û¤Î¥»¥Ã¥È¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÀÖ¤¤¥½¥Õ¥¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖParty-Aholic¡×¡£Ê¢¶Ú¤ò¥Á¥é¥ê¤È¸«¤»¤¿¤ê¡¢Ëöß·¤µ¤ó¤Èº´Ìî¤µ¤ó¤¬Àå¤ò¥»¥¯¥·¡¼¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡£¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ð¤Ã¤Ý¤¤ÍÅ¤·¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¡£´Å¤¯Ç®¤¤Îø¤ò²Î¤¦¡Ö½ã¾ð¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¡ß¥Ô¥ó¥¯¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¾§¡£¥é¥¹¥È¤ÏÊÒÌÜ¤ò±£¤¹¤·¤°¤µ¤Ç¡¢¤½¤ÎÇº¤Þ¤·¤¤É½¾ð¤Ë»×¤ï¤º°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤À³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÎË¤«¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¤½¤·¤ÆMC¥¿¥¤¥à¡£
ÀµÌç¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¤Ê¤ó¤«¸À¤¦¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é5¿ÍÂ·¤Ã¤ÆA¤§! group¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦»ÅÀÚ¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£4¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¡ÜYou¡×¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÃËÀ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥¥¹´é¤¬Ä¶¥¢¥Ã¥×¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£Ëöß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç±Ç¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê¤ó¡©¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¾Ð¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ø¡ÜYou¡Ù¤Î²¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î¡È¤ª¤Ï¤è¤¦Holidays¡É¤Î¤È¤³¤í¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Î½éÆü·Þ¤¨¤¿»þ¤Ï¡¢¤ï¤ê¤È±óÌÜ¤Î¥«¥á¥é¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬ÁÀ¤Ã¤È¤Ã¤Æ¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈËöß·¤µ¤ó¤¬¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡¢ÊÑ¤Ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Í(¾Ð)¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ïº´Ìî¤µ¤ó¤¬²¸ÊÖ¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¤¢¤Æ¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÎËöß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢²Î¤ï¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÀµÌç¤µ¤ó¤¬¡Ö³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ëA¤§! group¤Î5¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È²þ¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢µþ¥»¥é¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¡Ä¡×¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤ë¾®Åç¤µ¤ó¡£¤¶¤ï¤Ä¤¯1Ëü5Àé¿Í¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÍ¤¿¤Á¤«¤é¤Î´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤éA¤§! group¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØChameleon¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(ÀµÌç¤µ¤ó)¤È´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÈ¯É½¡£Ëöß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤Þ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ê¡×¡¢¾®Åç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥À¥ó¥¹¡¢ÍÙ¤ë¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÙ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤¦¥®¥Ö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¡¢ÍÙ¤ë¶Ê¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¤ÈÁð´Ö¤µ¤ó¤â¡Ö¤à¤º¤¤¡×¤È¥À¥ó¥¹¤ÎÆñ²ò¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ÏÀµÌç¤µ¤ó¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥à¥µ¥·¥ÎÎØÉñ¶Ê¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖDestiny¡×¡£¤³¤Î¶Ê¤ä¡ÖÇ¾Æâ¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡×¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Ëöß·¤µ¤ó¤Ë¡Ö·ù¤¤¤ä¤ï¡Á¡¢Ì¤Îý¥¿¥é¥¿¥é¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÃË¡×¤È¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¾®Åç¤µ¤ó¡£Âª¤¨Êý¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ê¤¬Ì¤Îý¤¬¤Þ¤·¤¯Ä°¤³¤¨¤ë¤È¸À¤¤¤À¤·¤¿Ëöß·¤µ¤ó¡£¡Ö¡ÜYou¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÈBrand new day¡¡¿·¤·¤¤Ä«¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤«¤é¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¿·¤·¤¤Èà½÷¤È²á¤´¤·¤Æ¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤È²Î»ì¤«¤é¿ä»¡¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦²«¿§¤¤ÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤µ¡¢¡È¥¥ã¡¼¡É¤Ã¤Æ¡¢²¶¤ÎÏÃ¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í(¾Ð)¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÀµÌç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¡¢¡ÊËöß·¤µ¤ó¤Î¡ËÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Ì¤Îý¤½¤Î¤â¤Î¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
Ëöß·¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤Í¤ó¤±¤É¤µ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤¬¡Ø¡ÔA¡ÕBEGINNING¡Ù¤Ç¤·¤ç¡¢£²nd¥·¥ó¥°¥ë¤¬¡ØGotta Be¡Ù¤Ç¤·¤ç¡£3rd¥·¥ó¥°¥ë¤¬¡ØChameleon¡Ù¤À¤«¤é¡¢£Á£Â£ÃÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê3rd¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡Ë4ËçÌÜ¤Ç¤â¤¦1²ó¡¢¡ØDestiny¡Ù?¡×¤È¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥È¡¼¥¯¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖChameleon¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎA¤§! group¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªÞ¯Íî¥í¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¡×(ÀµÌç¤µ¤ó)¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤ë¶Ê¡×(Ëöß·¤µ¤ó)¡¢¡Ö²áµî°ìÆñ¤·¤¤¶Ê¡×(Áð´Ö¤µ¤ó)¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¶Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×(¾®Åç¤µ¤ó)¡¢¡Ö²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(º´Ìî¤µ¤ó)¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢A¤§! group¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´üÂÔÂç¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾ÀïÆÍÆþ¡£
Èà¤é¤Î¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¾ðÇ®¤¬ßÚÎö¤·¡¢°ìÂÎ²½¤·¤¿²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¡£¡ÖROCK¡ÇNPOP¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÀª¤¤¤è¤¯ÅÐ¾ì¡£Ç®¤¤Æ®»Ö¤ò¶»¤Ë²Î¤¤Â³¤±¤ëÈà¤é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¥Ï¡¼¥É¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥À¥ó¥¹¤¹¤ë5¿Í¡£ÎÏ¶¯¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÄ°¤¯¼Ô¤ò°µÅÝ¤µ¤»¤¿Ëöß·¤µ¤ó¤¬¥é¥¹¥È¡¢Åê¤²¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¯Í¯¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢A¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¡ÖGotta Be¡×¤ò¡£¥¹¥â¡¼¥¯¤¬¿á¤¤¢¤¬¤ëÃæ¡¢²óÅ¾¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÁ´³«¤Î¥À¥ó¥¹¤¬ÃÆ¤±¤ë¡£¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¸å¤Ï¡¢ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤í¤«¤£¡ª¡×¤È¡ÖA¤§! LAND¡×¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ø¡£º´Ìî¤µ¤ó¤¬¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¿¤Ã¤×¤ê¡£°î¤ì¤ë¾Ð´é¤Ï¥¹¥¿¡¼¤Îµ±¤ËþÅÀ¤À¡£
¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥Ð¥ó¥É¥³¡¼¥Ê¡¼¡£
ÀµÌç¤µ¤ó¤Î¥®¥¿¡¼¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡ÖBreak Through¡×¤Ø¡£¡ÖÁû¤²¡×¡ÖÀ¼½Ð¤»¡×¤ÈÀú¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®Åç¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡£¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¡ª¡¡¤â¤Ã¤È¡ª¡×¤È¾®Åç¤µ¤ó¤ËÊï¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¶«¤ó¤À¡£±ê¤¬À¹Âç¤À¤Ã¤¿¡ÖÒöÓ¬¡×¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤È½Å¸ü´¶¤òÊ»¤»¤â¤Ã¤¿·ã¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëËöß·¤µ¤ó¤Îº²¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎâÁ¤µ¤ò²ñ¾ì¤ËÊü¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÀµÌç¤µ¤ó¤«¤éÂåÉ½¤·¤Æ°§»¢¤¬¡£¡Ö²£¥¢¥ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¡©(¡Ö¤Ï¡¼¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤ë²ñ¾ì)¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£»Ä¤¹¤È¤³¤í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢1¸ø±é¡¢1¸ø±é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤Ëºî¤ë¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤Í¡¢¥Û¥ó¥È¤ËËÍ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥Û¥ó¥È¤ËËè¸ø±é¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«À¸¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈDNA¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µÒÀÊ¤Ë¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¤È²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö3rd¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯É½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤¬¶Ê¤ÎÊª¸ì¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤âA¤§! group¤Î¶Ê¡¢ËÍ¤é¤¬É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î1¤Ä¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤³¤ì¤«¤é¤âA¤§! group¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¶¦¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÀµÌç¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë»Ñ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¡£ºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ï¡ÖHello¡×¡£·ý¤ò¹â¤¯·Ç¤²¤Æ²Î¤¦5¿Í¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿5¿Í¡£ÀµÌç¤µ¤ó¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¹¬¤»¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡£¤¢¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤¤?¡×¤È¡¢¡È¿§¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¶Ê¤¬¡ÖChameleon¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´ª°ã¤¤¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¾®Åç¤µ¤ó¤¬¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤ëÆ°Êª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤Î¿§¤ò¤É¤¦ÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡ÖChameleon¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤ò¤·»Ï¤á¤ë¡£º´Ìî¤µ¤ó¤¬¡Ö±£¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌîÀ¸¤Î¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¤ÈMC¤ÇÀâÌÀ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊäÂ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥é¥¹¥È°ì¶Ê¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤â¤ó¡£¡Ù¡×¤ÈÀµÌç¤µ¤ó¤¬¶Ê¿¶¤ê¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é²Î¤¦5¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡È¤·¤¢¤ï¤»¤â¤ó¡É¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼´¶ËþÅÀ¤ÊÈà¤é¤Î²ÎÀ¼¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë²ñ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÀµÌç¤µ¤ó¤¬¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡© ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢±éÁÕ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸¡¢A¤§! group¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾5¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Æ²¡¹¡È°ìÀ¸A¤§! groupÀë¸À¡É¤ò¤·¤Æ¡¢µî¤êºÝ¤ËÅê¤²¥¥¹¤ò¡£½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤À¤±¤ÇÆÏ¤±¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆÍ¤¿Ê¤àA¤§! group¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÌ¥¤»¤Ä¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£ÌµÅ¨¤Î5¿Í¤ÎDNA¤¬Â·¤¨¤Ð¡¢É´ËüÇÏÎÏ¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦¤¯¤µ¤«¤Ù¤Þ¤¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦Ê¡ÅÄ·Ã»Ò