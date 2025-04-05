¡Úºù¡Û²Ö¸«µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦½µËö¡¡¹Åç¡¦Ê¿ÏÂ¸ø±à
ºù¤ÎËþ³«¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ÆºÇ½é¤Î½µËö¤ò·Þ¤¨¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Î²Ö¸«¤ÎÌ¾½ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åç»ÔÃæ¶è¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½300ËÜ¤Îºù¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤Ï²ÖÆÞ¤ê¤Ë»þÀÞ¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÆüº¹¤·¤â¹ß¤êÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£µ¤²¹¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ¤Ë15.1ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ºù¤Î²¼¤Ç¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤¬½¸¤Þ¤ê²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²Ö¸«µÒ
¡Ê¾ì½ê¼è¤ê¤Ï¡Ë7»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦ÆÞ¤ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤ªÆüÍÍ¤¬½Ð¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£½÷¤Î»Ò
¡Ê¤³¤È¤·¤Îºù¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤¤ì¤¤
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ìë¤Ï±«¤¬¹ß¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤¢¤¹¤ÏÀ²¤ì¤Æ½Õ¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç²Ö¸«ÆüÏÂ¤Î°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ô2025Ç¯4·î5ÆüÊüÁ÷¡Õ