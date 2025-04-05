¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º27ºÐº¸ÏÓ¥ë¥µ¥ë¥É¡¡»³ËÜÍ³¿¤ËÅê¤²¾¡¤Ä¡ÖºÇ¤â¤¦¤Þ¤¯»Å»ö¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 3¡½2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡ÈÅ·Å¨¡É¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤Î³«ËëÏ¢¾¡¤ò8¤Ç»ß¤á¤¿¡£¥É·³Àï¤Ï23Ç¯6·î9Æü°ÊÍè¡¢Ä¾¶á10»î¹ç¤Ç8¾¡ÌÜ¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è°Ê³°¤Ç¥É·³¤Ë10Àï8¾¡¤Ï15¡Á16Ç¯¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢04¡Á16Ç¯¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©Ìò¼Ô¤Ïº£µ¨¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥Ú¥ë¡¼½Ð¿È¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¥Ø¥¹¥¹¡¦¥ë¥µ¥ë¥É¡Ê27¡Ë¤À¡£¶¯ÎÏ¥É·³ÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë7²ó2°ÂÂÇ2»Íµå8Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤È°µ´¬¤ÎÆâÍÆ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤ÏÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÃæ·ø¤ØÂçÈôµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤â¤Î¤Îº¸Èô¡¢ÃæÈô¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£6²ó1¼ºÅÀ¤Î»³ËÜÍ³¿¤ËÅê¤²¾¡¤Á¡¢5²ó2¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿3·î29Æü¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤ËÂ³¤¤¤Æº£µ¨2Àï2¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÅê¼ê¤Ï¡¢23Ç¯8·î9Æü¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¥¤¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¼¥ó¡Ê¸½¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë°ÊÍè¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¤¦¤Þ¤¯»Å»ö¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤¿ÀèÈ¯¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ë¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤»¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤Î¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â¼ó¤ò¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖJT¡Ê¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¡Ë¤Ï»î¹ç¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤ò¿®Íê¤·¡¢Èà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½àÈ÷¤È¡¢°ì½ï¤ËÎ©¤Æ¤¿·×²è¤ò¿®Íê¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯¼Â¹Ô¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢8²ó¤ËÂçÃ«¡¢9²ó¤Ë¥Æ¡¼¥é¡¼¤ÎÆóÅð¤òÁË»ß¤·¤¿¡ÈÁêËÀ¡É¤Ë¡Ö¡ÊÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡Ë±ó¤¯¤«¤éÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÈà¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¡ÊºÇ¸å¤Î¡Ë2Áö¼Ô¤ò»É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ò¡ÖºÍÇ½¤â·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö°ìµå°ìµå¡¢°ìÂÇÀÊ¤´¤È¤Ë¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ä¤ê¿ë¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÂÇÀÊ¤´¤È¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¤½¤³¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£