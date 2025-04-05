º£²ó¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥«¥É¥¦¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤Î¡Ø´Å½Ï¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

ÁÇºàËÜÍè¤Î´Å¤µ¤È±öÌ£¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー

²èÁü¡§¥«¥É¥¦¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò

2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ø´Å½Ï¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ù¡Ê432±ß¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¸üÂôÉôÄ®»º¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ø¹È¤Ï¤ë¤«¡Ù¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£

Ë­¤«¤ÊÂçÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¡Ø¹È¤Ï¤ë¤«¡Ù¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¶¯¤¤´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£¡Ø´Å½Ï¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¹È¤Ï¤ë¤«¡Ù¤òÃúÇ«¤ËÇöÀÚ¤ê¤·¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î´Å¤µ¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤­½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ½Ë¡¤ÇÍÈ¤²¤¿¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿·Ú²÷¤Ê¿©´¶¡ª¡¡¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¹­¤¬¤ëÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤È¡¢¤Û¤É¤è¤¤±öÌ£¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬¿­¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£

¤µ¤é¤ËÌµÅº²Ã¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¡¢Î¹¹Ô¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¤ª¶¡¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡ª

¾ÜºÙ¾ðÊó

ÆâÍÆÎÌ¡§50g
¸¶ºàÎÁ¡§¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡ÊËÌ³¤Æ»¸üÂôÉôÄ®»º¡Ë¡¢ÍÈ¤²Ìý¡¢¿©±ö
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§60Æü
ÊÝÂ¸ÊýË¡¡§Ä¾¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¡¢¾ï²¹¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§432±ß
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë
À½Â¤ÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô

ËÌ³¤Æ»LikersÊÔ½¸Éô¤Î¤Ò¤È¤³¤È
ËÌ³¤Æ»¤Î·Ã¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ø´Å½Ï¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ù¡£
´Å¤µ¤È±öÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡Ä¡Ä¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª


Ê¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers

¡Ú²èÁü¡¦»²¹Í¡Û¡ÚËÌ³¤Æ»È¡´ÛÈ¯¡Û¿·¿©´¶¡ªÃÏ¸µ»º¡Ö¹È¤Ï¤ë¤«¡×»ÈÍÑ¡¡¡Ø´Å½Ï¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ù4·î1Æü¿·È¯Çä¡ª¡¡ÁÇºàËÜÍè¤Î´Å¤µ¤È±öÌ£¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー- PR TIMES

¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ê¸Ãæ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£