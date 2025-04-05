¡Ø¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¡ÙÂè2¡¦3ÏÃ¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡°ÍÍê¿Í¤Ë¾®ÃÓÅ°Ê¿¡õÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ë²æ¤¬²È¡¦ÄÚÁÒÍ³¹¬¤é
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ9¡Ø¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¡¡¾Ã¤¨¤¿¿¿¼Â¡Ù¡Ê4·î11Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ¶âÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¡¦3ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤¬¡¢5Æü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿´ãº¹¤·¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡õ´ó¤êÅº¤¦¾®Àô¹§ÂÀÏº
¡¡¸µ·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦¾ëºêÃ£É§¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤¬¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò½¸¤á¤¿Ì±´Ö¤Î¼ºí©¿ÍÁÜº÷¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤Ç¼ºí©¼Ô¤¿¤Á¤òÁÜ¤·½Ð¤¹¡£¾ëºê¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ï¡È¾Ã¤¨¤¿ºÊ¡É¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤³¤È¡½¡£ËÜºî¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Ê¤¤¼ºí©¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈºÇ°¦¤ÎºÊ¡É¤òÁÜ¤·½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¾ëºê¤¬°ìÈÖ¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë·º»ö¡¦ºûÄÍ¿¸Ê¿¡Ê¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÁÜº÷ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÈËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡Âè2ÏÃ¤Î°ÍÍê¿Í¤È¤·¤Æ¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤Í¤ëÊõºêµÇ°ÉÂ±¡¤ÎÀ×¼è¤êÂ©»Ò¤ÇÆâ²ÊÉôÄ¹¤ÎÊõºêÍ¥¸ç¤ò¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¢Í¥¸ç¤¬ÁÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÇºÊ¤Î¿¿ÆàÈþ¤òµÜËÜçýÍ³¡¢ÊõºêµÇ°ÉÂ±¡¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÍ¥¸ç¤ÎÊì¡¦¹â»Ò¤òÆ£µÈµ×Èþ»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£¥»¥ì¥Ö¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ÈÈþËÆ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¿¿ÆàÈþ¤ÈÍ¥½¨¤Ê°å»Õ¤ÎÍ¥¸ç¡¢ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¸«¤¨¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ºí©¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÈËâ½÷¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿!?
¡¡¤½¤·¤ÆÂè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¶¨ÎÏ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Âç¿ÃÈë½ñ¤Î±©Ä»Ê¸É×¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¤¬ÁÜº÷¤ò°ÍÍê¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£±©Ä»¤¬ÁÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡È¿ÍÀ¸¤Î²¸¿Í¡É¤Ç¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎÆüÌîÌÀÌò¤òºûÌî¹â»Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÆüÌî¤Ï¸Ä¿Í»ñ»º10²¯±ßÄ¶¤¨¤Î»ñ»º²È¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£
¡¡¶â¤ÎÌµ¿´¤ò¤¹¤ëÂ©»Ò¤ÈÌ¼¤Ë°Ï¤Þ¤ìÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüÌî¤¬ÄÌ¤¦¥¯¥é¥Ö¡Ö¥ë¥¯¥¹¥ê¥¢¡×¤ÇÆ¯¤¯¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¦¤ê¤é¤ò²¬ÅÄ·ë¼Â¡¢ÆüÌî¤Î±ù¤ÇÅê»ñ¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡¦²ÏÆâÎ¼Ê¿¤òÈ¾ÅÄ¼þÊ¿¡¢¾ëºê¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë·Ã»Ò¼ºí©¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¡¦ÆâÆ£ÀµµÁ¤òÄÚÁÒÍ³¹¬¡Ê²æ¤¬²È¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡±©Ä»¤ÏÆüÌî¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¹ðÇò¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¸¿Í¤Î¿È¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë·Ã»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÂç¤¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤¬ºûÄÍ¤Î¸µ¤ØÆÏ¤¯¡£
¡Ú¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿´ãº¹¤·¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡õ´ó¤êÅº¤¦¾®Àô¹§ÂÀÏº
¡¡¸µ·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦¾ëºêÃ£É§¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤¬¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò½¸¤á¤¿Ì±´Ö¤Î¼ºí©¿ÍÁÜº÷¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤Ç¼ºí©¼Ô¤¿¤Á¤òÁÜ¤·½Ð¤¹¡£¾ëºê¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ï¡È¾Ã¤¨¤¿ºÊ¡É¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤³¤È¡½¡£ËÜºî¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Ê¤¤¼ºí©¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈºÇ°¦¤ÎºÊ¡É¤òÁÜ¤·½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¾ëºê¤¬°ìÈÖ¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë·º»ö¡¦ºûÄÍ¿¸Ê¿¡Ê¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÁÜº÷ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÈËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¶¨ÎÏ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Âç¿ÃÈë½ñ¤Î±©Ä»Ê¸É×¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¤¬ÁÜº÷¤ò°ÍÍê¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£±©Ä»¤¬ÁÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡È¿ÍÀ¸¤Î²¸¿Í¡É¤Ç¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎÆüÌîÌÀÌò¤òºûÌî¹â»Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÆüÌî¤Ï¸Ä¿Í»ñ»º10²¯±ßÄ¶¤¨¤Î»ñ»º²È¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£
¡¡¶â¤ÎÌµ¿´¤ò¤¹¤ëÂ©»Ò¤ÈÌ¼¤Ë°Ï¤Þ¤ìÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüÌî¤¬ÄÌ¤¦¥¯¥é¥Ö¡Ö¥ë¥¯¥¹¥ê¥¢¡×¤ÇÆ¯¤¯¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¦¤ê¤é¤ò²¬ÅÄ·ë¼Â¡¢ÆüÌî¤Î±ù¤ÇÅê»ñ¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡¦²ÏÆâÎ¼Ê¿¤òÈ¾ÅÄ¼þÊ¿¡¢¾ëºê¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë·Ã»Ò¼ºí©¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¡¦ÆâÆ£ÀµµÁ¤òÄÚÁÒÍ³¹¬¡Ê²æ¤¬²È¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡±©Ä»¤ÏÆüÌî¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¹ðÇò¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¸¿Í¤Î¿È¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë·Ã»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÂç¤¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤¬ºûÄÍ¤Î¸µ¤ØÆÏ¤¯¡£