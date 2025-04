(MCU)映画『アベンジャーズ:ドゥームズデイ(原題)』には、プロフェッサーX役のパトリック・スチュワート、マグニートー役のイアン・マッケランをはじめとする、旧20世紀フォックス版『X-MEN』シリーズのキャストが怒涛の大参戦を果たす。

ところが、ストーム役を演じたハル・ベリーの名前はそこになかった。

『ドゥームズデイ』の出演者は、5時間にわたるライブ配信のなか、キャストの名前をプリントしたディレクターズチェアが次々に映される形でされた。米の取材にて、インタビュアーは「あなたの名前を次回の発表では待っていますよ」と話すと、ベリーは「待っていてください」と笑った。「そこにはないでしょうから。ないと思います」。

Halle Berry says during her red carpet interview at CinemaCon her name “won’t be there” for the chair reveal for the next set of names to be uncovered for ‘Avengers: Doomsday’